5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Mais vistos – O YouTube divulgou as campanhas mais vistas em sua plataforma em 2017, ao redor do mundo. Entre os vídeos mais vistos, estão belos comerciais de Dior, Samsung, Budweiser e Adidas. O primeiro lugar ficou com uma campanha da Índia.

Mais valiosas – No Brasil, a consultoria Interbrand revelou as marcas mais valiosas do País em 2017. O começo do ranking pouco mudou. Itaú, Bradesco e Skol continuam a dominar a lista.

Quinta vez – Para celebrar a quinta Bola de Ouro do atacante português Cristiano Ronaldo, a Nike lançou uma nova chuteira comemorativa. Dourada e branca, será usada por CR7 na primeira partida do Mundial de Clubes da Fifa. Apensa mil pares (sendo dez no Brasil) serão postos à venda.

Happy hour – Até o Carnaval 2018, a Azul vai dar Skol gelada e de graça aos passageiros. A parceria para o happy hour acontecerá em voos específicos, em certos horários e rotas, mas ainda assim muitos consumidores deverão topar com a cortesia.

Nova sobremesa – O Bob’s lançou, nessa semana, uma nova sobremesa que mistura sundae e milk shake. O Bob’s Twister chega para o cardápio de sobremesas do verão e vem em dois sabores: paçoca e creme de avelã (o nome substituto da rede, que não pode mais usar o termo Nutella, que foi para o McDonald’s).