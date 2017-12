5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Doações – A Visa no Brasil lançou uma ação que vai conectar consumidores e projetos sociais. Cada transação com cartão de crédito, débito ou pré-pago vai gerar, da parte da Visa, uma doação de um centavo. São 17 entidades participantes. A marca prevê um potencial de R$ 60 milhões em doações.

Mc + Nutella – O McDonald’s vai, a partir de dezembro, estrear parceria inédita com a Nutella. Serão três novos itens, para o McCafé, o cardápio de café da manhã e o cardápio de sobremesas. Entre as novidades, o pão de queijo recheado com Nutella.

Mais proteína – Voltado para jovens consumidores e com potencial de atrair os frequentadores de academias e cross fits, a Nestlé lançou no Brasil uma nova bebida pronta da Nescau que traz 13 gramas de proteína por unidade. A bebida ainda contará com teor reduzido de açúcar.

Lançamentos – A Under Armour anunciou que venderá, no Brasil, o seu primeiro tênis feito a partir de impressão 3D. Já o Outback lançou uma cerveja em parceria com a Cervejaria Colorado, com sabor do seu famoso pão australiano. Por fim, a Budweiser lançou um livro repleto de dicas sobre churrasco e cerveja.

Na sua cara – A Coca-Cola lançou uma latinha especial de Natal que não traz o Papai Noel. A cantora Pabllo Vittar estrela a embalagem com a frase “Vem, não tem igual”.