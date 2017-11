5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias no mundo do Marketing e da Publicidade na última semana:

Na moda – A Gol vai estrear novos uniformes dentro de dois anos. Os funcionários da companhia aérea vestirão roupas criadas pelo estilista Alexandre Herchcovitch. A mudança no guarda-roupa faz parte da estratégia da Gol de renovação da identidade de marca.

Nova moldura – A Ikea aproveitou a notícia da venda do quadro mais caro da história, de 450 milhões de dólares: a “última” pintora de Leonardo da Vinci. No post de oportunidade, a marca brinca que o comprador, dizendo que caso não goste da moldura do quadro, pode achar outra baratinha em suas lojas.

Quem cresceu – Novo ranking mostra quais marcas de tecnologia mais cresceram em 2017 em termos de valor de marca. Amazon e Netflix, duas concorrentes no mundo do streaming e dos filmes e séries, lideram a lista.

Provocação – No começo do mês, a Samsung provocou a Apple em campanha sobre seu novo smartphone, dizendo que sua concorrente estava sempre um passo atrás. A Motorola, então, resolveu brincar com a Samsung, dizendo que ela, na verdade, é a campeã.

Guerra das fritas – Primeiro McDonald’s e Burger King travaram a primeira batalha das batatas fritas. Enquanto o Mc prometeu refil de batata (2 por 1, na verdade), o BK ofereceu um balde de fritas em vez da média embalagem tradicional. Logo, a Giraffas resolveu entrar no páreo oferecendo fritas de graça. E até o KFC entrou na onda, dessa vez oferecendo o dobro de balde de frango. Os consumidores agradeceram.