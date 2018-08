5 dicas para aumentar o alcance de vídeos nas redes

A utilização dos vídeos está cada vez mais em alta no mercado de marketing atual. Especialmente no Facebook, a produção possui mais probabilidade de envolver e engajar os consumidores.

Pensando nisso, recentemente, a rede social publicou uma lista de dicas sobre como otimizar os filmes e como transformá-los em estratégias de ação publicitária engajadora para as marcas, confira algumas delas abaixo:

Otimize os vídeos para dispositivos mobile

Otimizar os vídeos para dispositivos móveis é uma forma de tornar a experiência agradável ao público, prendendo sua atenção por mais tempo, uma vez que os celulares são os aparelhos mais utilizados nos dias de hoje.

Grave vídeos na vertical

O modo vertical faz com que o espectador possua mais campo de visão. Além de ser mais confortável, a gravação fica mais bonita e traz mais aspectos visuais, enriquecendo a produção.

Seja democrático quanto à responsividade

O ideal é tornar o vídeo confortável para qualquer tipo de smartphone e para que qualquer pessoa tenha a possibilidade de assisti-lo de maneira agradável.

Garanta que o nome da marca apareça o quanto antes

Estatísticas realizadas pelo Facebook mostram que três vezes mais espectadores engajam-se com a propaganda quando veem o nome e os valores da marca serem anunciados no início do vídeo. Pode até parecer estranho, mas as pessoas passam a valorizar marcas que passam suas mensagens em publicidades.

Coloque legendas

Considere o fato de que nem todas as pessoas possuem uma segunda língua. Para engajar o público, é necessário que ele entenda o que está sendo dito, portanto legendas são uma boa pedida e o alcance será maior.