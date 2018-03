5 aparições de Stephen Hawking na propaganda

Stephen Hawking, o mais popular físico de todo o mundo nas últimas décadas, faleceu nesta quarta-feira (14), aos 76 anos, depois de uma longa batalha contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma rara doença degenerativa que paralisa os músculos do corpo sem, no entanto, atingir as funções cerebrais.

E o que isso tem a ver com propaganda? Leia nos parágrafos abaixo.

Além de sua notável contribuição para a física, a comunidade cientifica e a sociedade, de maneira geral, Hawking era também uma figura carimbada na cultura popular, com aparições de conteúdo em séries como The Simpsons, The Big Bang Theory e Star Trek. Além disso, a sua cinebiografia “A Teoria de Tudo”, de 2014, rendeu o Oscar de melhor ator para Eddie Redmayner,

Com tamanho carisma, grande poder midiático e uma história inigualável de sucesso e superação, é evidente que Hawking também foi convidado muitas vezes para participar de propagandas e, claro, topou fazer algumas delas. Confira:

BT

Em 1994, Stephen Hawking promoveu o poder da fala e das comunicações para a BT (companha de telecomunicações), observando que as maiores falhas da humanidade geralmente provêm de “não falar”.

Specsavers

Neste comercial de 1999, Hawking falou sobre o poder da visão para a Specsavers, uma empresa de saúde ocular.

GoCompare

No ano de 2013, o site de comparação GoCompare começou a perceber que o público detestava sua mascote e realizou uma campanha em que celebridades proeminentes foram “Salvando a Nação”. Hawking era uma delas.

Intel

A Intel avançou com a Inteligência por trás do modulador de voz de Hawking em 2014. No anúncio, o físico falou sobre seu relacionamento de 20 anos com a marca e como ela o capacitou para viver de forma independente e fazer as coisas que ele amava.

Jaguar

Em 2016, Hawking fez a sua campanha mais inusitada, no papel de um vilão de James Bond, para a Jaguar.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.