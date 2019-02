11 notícias de marketing que talvez você tenha perdido

Facebook: depois de divulgar um vídeo na internet em que fala de objetos e ideias que conectam as pessoas, comparando a rede social a pontes, aviões, cadeiras e ideias, o site de Zuckerberg dá seguimento à sua campanha. Desta vez, as comparações foram com uma piscina e com o Dia das Bruxas.

Branding: veja 30 marcas que arrasam na foto de capa do Facebook.

Crowdsourcing: como e por que o envolvimento de consumidores com produtos e serviços antes do lançamento está se tornando cada vez mais comum. Veja exemplos de plataformas de financiamento coletivo e também alguns projetos que já ganharam o mundo.

Darth Vader: agora que a Disney é dona da franquia “Star Wars” – adquirida com a compra da Lucasfilm – a empresa reciclou um antigo vídeo que usava pra divulgar a “Star Tours” para comemorar o negócio, em que Darth Vader e seus Stormtroopers passeiam pela Disneyland. Assista.

Furacão Sandy: depois de American Apparel ter cometido a gafe de mandar um e-mail convidando os “entediados” com a tempestade para aproveitar os descontos da loja, foi a vez da GAP também escorregar em uma tuíte durante a tormenta.

Air New Zealand: a companhia aproveitou o hype da trilogia “O Hobbit”, que estreia em dezembro, e tematizou seu vídeo de instruções de segurança, que conta com aparições do Gollum e do próprio diretor Peter Jackson.

Spoleto: depois de um vídeo estrelado por Fábio Porchat com críticas à marca e um segundo, em que restaurante elabora resposta, assista ao terceiro, lançado para anunciar uma coleção de pratos.

Corinthians: após calote no clube, a empresa “Apito Promocional”, que sorteava viagens ao Japão para corintianos acompanharem o time na disputa do Mundial de Clubes em dezembro, anunciou o fim da promoção, fato que irritou torcedores do Corinthians.

Skol: a cerveja foi além do óbvio para ajudar seus consumidores a fazer o churrasco perfeito e desenvolveu um anúncio impresso que vira um acendedor de churrasqueiras. Veja como funciona.

Bombril: depois de quase ir à falência, a companhia dobra o portfólio em dois anos e se adapta à nova mulher brasileira da classe média para alcançar a liderança no mercado. Em 2011, R$ 70 milhões foram aplicados para ampliar a visibilidade.

Meu Comercial: em um comercial lúdico e cheio de imaginação, a marca de produtos de pelúcia Steiff mostra como os brinquedos têm papel importante nas fantasias dos pequenos. “Don’t be afraid of the dark” (“Não tenha medo do escuro”, em uma tradução livre) mostra um ursinho que protege um garoto de uma criatura assustadora que surge em seus sonhos.