10 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo - No meio da polêmica sobre o chocante caso de uma adolescente estuprada por 30 homens no Rio de Janeiro , sobram acusações sobre "quem seria o responsável" por tal crime e quem "incentivaria" a cultura do estupro em nossa sociedade. Até para a música funk já sobraram xingamentos. Entre muitas dúvidas, uma coisa é certeza: a culpa nunca é ou será da mulher. Não há justificativa cabível em nenhuma circunstância para esse tipo de crime. Já entre os muitos fatores que contribuem para a criação de uma cultura de violência contra a mulher (e, depois, a relativização e banalização desses crimes), estão as milhares de horas de filmes, seriados, comerciais e músicas que tratam essa violência como algo legítimo. No mundo da publicidade , não é diferente. Ao longo dos anos, foram dezenas de polêmicas envolvendo anúncios que acabaram acusados de promover mensagens sexistas e que, de certa forma, glamourizavam o estupro. E nem falamos aqui dos anos 50 e 60, quando anúncios sexistas eram tão difundidos que pareciam ser a regra. São casos recentes, do século 21.

Nos EUA, a Bud Light criou, em 2015, um novo rótulo que trazia a frase "The perfect beer for removing 'No' from your vocabulary for the night". Ou seja: "a cerveja perfeita para remover o 'não' do seu vocabulário para a noite". A ideia da campanha era similar à da Skol: "permita-se". Mas acabou sofrendo duras críticas por remeter ao estupro.

A intenção da polícia da Hungria parecia boa. O vídeo "You Can Do Something About It, You Can Do Something Against It" ("Você pode fazer alguma coisa sobre isso, você pode fazer alguma coisa contra isso") fazia parte de uma campanha contra o estupro e a violência contra a mulher. Mas o anúncio acabou piorando a situação que visava combater. O comercial falava que, para evitar os ataques, as mulheres deveriam se "comportar": parar de beber, não flertar, não sair na rua com roupas "sugestivas", não dançar de "modo sugestivo". Ou seja, colocando a culpa nelas em um eventual ataque. Um desastre. O vídeo, de 2014, foi excluído do YouTube após a polêmica.