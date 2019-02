10 marcas que são campeãs de bate-papo nas redes sociais

1. 2. Brahma Futebol: 26,2%. Queda de 2,6% em relação a junho/2012. zoom_out_map 1 /9 (Ambev/Divulgação)

2. 3. Skol: 3,8%. Crescimento de 0,2% em relação a junho/2012. zoom_out_map 2 /9 (Divulgação/Skol)

3. 4. Halls: 1,8%. Queda de 0,7% em relação a junho/2012. zoom_out_map 3 /9 (Divulgação)

4. 5. Chiclets: 1,2%. Queda de 0,7% em relação a junho/2012. zoom_out_map 4 /9 (Divulgação/Facebook/Chiclets)

5. 6. Cerveja Bohemia: 1,1%. Queda de 0,3% em relação a junho/2012. zoom_out_map 5 /9 (Divulgação/Ambev)

6. 7. Budweiser Brasil: 1,1%. Manteve o engajamento de junho/2012. zoom_out_map 6 /9 (Divulgação)

7. 8. Stella Artois Brasil: 0,9%. Queda de 0,4% em relação a junho/2012. zoom_out_map 7 /9 (Divulgação)

8. 9. Lacta: 0,9%. Cresceu 0,2% em relação a junho/2012. zoom_out_map 8 /9 (Reprodução)

9. 10. Melissa: 0,7%. Teve queda de 0,2% em relação a junho/2012. zoom_out_map 9/9 (Divulgação)

São Paulo – Guaraná Antarctica foi a marca que mais engajou consumidores no Facebook, YouTube e no Twitter durante o mês de julho deste ano, de acordo com o indexSocial, ferramenta de monitoramento das redes sociais.

A marca teve um percentual de engajamento de 40,5%, tendo crescido 6,6% em relação a junho/2012.

Outro destaque foi Brahma Futebol. Mesmo com uma queda de 2,6% em relação ao mês de junho, a marca teve uma taxa de engajamento de 26,2%.

O ranking analisa o share de engajamento, medindo o percentual de cada marca na soma total de interações e considera "likes", comentários, votos, compartilhamentos, menções e retuítes.

Clique nas imagens para ver quem são as 10 campeãs na hora de interagir com os consumidores.