10 marcas que pegaram carona no evento da Apple

São Paulo – Mais do que nunca as marcas estão encarando com seriedade a questão do real time, mesmo quando o evento está relacionado com outra empresa e o anúncio de novos produtos.

Ontem (9), os olhos e ouvidos de todo o mundo estavam voltados para Cupertino, na Califórnia, onde a Apple apresentava os lançamentos do iPhone 6 e o Apple Watch.

Muitas marcas, algumas rivais e outras que não tem nenhuma relação com a companhia fundada por Steve Jobs, aproveitaram o buzz do evento na web para gerar os seus “posts de oportunidade”.

Confira abaixo alguns dos mais interessantes:

Itubaína

O que poderia ser melhor para uma marca que também começa com “i”, como o iPhone?

Mastercard

A marca ressaltou, claro, a forma “fácil e segura” para pagamentos móveis com o ApplePay.

HTC

Em outras palavras, o recadinho da marca é: “bem-vindo ao clube de phablets”.

Bigger screen. Better performance. Elegant design. Welcome to the party #iPhone6. pic.twitter.com/v45ZXebhbs

— HTC (@htc) 9 setembro 2014

BlackBerry10

Você vai ouvir falar do iOS 8, mas o BlackBerry10 continua sendo a melhor escolha para a sua empresa, segunda as palavras da própria marca.

Zappos

Telas grandes? Você vai precisar de bolsos maiores, não? Passe na Zappos.

Mobile ready pants. Big enough for your new iPhone, a baby Kangaroo, your imagination! Only at Zappos. http://t.co/k0dBtgIRau #iphone #apple

— Zappos (@zappos) 9 setembro 2014

Ford

Relógio inteligente? Tela grande? Hum… A Ford diz que já tem.

Our clocks come in a variety of options—Military time and Standard. #wearables #wegotthat2 pic.twitter.com/lzVF2Cpo6y

— Ford Motor Company (@Ford) 9 setembro 2014

Chili’s Grill & Bar

O relógio inteligente sabe que é a hora de comer.

Giving you more options in wristwear… Introducing the iGuac, the future of wearable fresh. pic.twitter.com/3knZSGvu2t

— Chili’s Grill & Bar (@Chilis) 9 setembro 2014

Caixa

Ressaltando seus serviços de maneira criativa.

Oreo

Até o famoso biscoito entrou na dança.