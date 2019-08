10 celebridades que criaram seus próprios perfumes

9/11

O astro do futebol inglês David Beckham e sua esposa, Victoria, têm sua própria linha de perfumes, a DVB, e - detalhe - sempre lançam novas fragrâncias em conjunto: uma versão feminina e uma masculina.Em 2009, o casal assinou a Signature Story em parceria com a Coty, e aparece em cenas apaixonadas nas imagens promocionais. A versão masculina do perfume, "Signature for Him", foi elaborada por Beatrice Piquet, e a feminina, "Signature for Her", por Nathalie Lorson.Em setembro deste ano, a linha DVB ganhou o projeto "Intimately Yours", com mais dois perfumes que representam todo o clima do casal: "Intimately Beckham for Man" e "Intimately Beckham for Women". Segundo o tablóide britânico, o duo de fragrâncias foi criado para transmitir a essência da paixão de David e Victoria Beckham. O comercial do perfume acontece em um elevador e mostra os dois em cenas quentes.