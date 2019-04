De todas as contas de investimentos que existem no Brasil, 85% são poupança. O percentual equivale a 62,6 milhões de contas, que concentram 39,2% dos recursos investidos. Os dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) dão uma boa ideia do quanto a poupança é popular no país. Mas por quê?

“A poupança é fácil de abrir, tem um cartão para saque, não exige valor mínimo. É um tipo de investimento que conquistou pela simplicidade”, explica o educador financeiro André Bona, parceiro de conteúdo do BTG Pactual digital. Acontece que existem outros investimentos, com o mesmo perfil de risco ou até mais seguros que a poupança, que oferecem um rendimento maior, mas nem todo mundo sabe ou confia nessa informação.

Todas essas opções são conservadoras, o que significa, nas palavras do especialista, que o investidor empresta dinheiro para alguém – seja o banco, o governo ou empresas endividadas – e recebe de volta, com determinada taxa de juros. Tudo isso com a garantia de que o investimento não vai sofrer oscilações negativas e ainda é possível prever a taxa de retorno.

Em geral, são produtos simples de contratar. No BTG Pactual digital, por exemplo, todo o processo de abertura de conta é realizado online, sem a necessidade de apresentar papéis e pegar filas para falar com o gerente, como acontece nas agências bancárias tradicionais.

Conheça abaixo cada um desses investimentos:

1. Tesouro Selic

Características: título público, negociado por meio da plataforma online Tesouro Direto. A rentabilidade é a mesma, independentemente do valor investido.

Rentabilidade: 100% da taxa Selic (a poupança rende 70%).

Garantia de proteção do investimento: governo federal (mais seguro do que o Fundo Garantidor de Crédito, que garante a poupança em caso de falência da instituição financeira).

Desconto de Imposto de Renda: sim, com tabela regressiva, partindo de 22,5% e chegando a 15%.

Possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento: sim.

–

2. CDB

Características: o Certificado de Depósito Bancário (CDB) consiste num empréstimo para bancos, que utilizam o dinheiro para oferecer a clientes. Tem liquidez diária e rentabilidade maior para os pacotes de longo prazo. “Com um título que só pode ser sacado depois de quatro anos, o investidor consegue um retorno próximo de 115% do CDI”, explica Bona. Ele tem rentabilidade diária, mas não pode se sacar antes do período determinado por contrato, sob pena de multa.

Rentabilidade: perto de 100% da taxa Selic. “O CDB rende um pouco mais do que o Tesouro Direto, que cobra um custo de 0,25% ao ano.”

Desconto de Imposto de Renda: sim, com tabela regressiva, partindo de 22,5% e chegando a 15%.

Garantia de proteção do investimento: Fundo Garantidor de Crédito (o mesmo da poupança), no limite de 250 000 reais.

Possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento: em alguns casos, sim.

3. Fundos DI com baixas taxas de operação

Características: são fundos obrigados a investir pelo menos 95% de seu patrimônio em títulos públicos atrelados à taxa Selic. “Existem fundos DI com taxas de operação muito elevadas, o que reduz o rendimento, e há aqueles com taxas baixas, que, por isso, se aproximam do rendimento do CDI”, conta o especialista.

Rentabilidade: perto de 100% da taxa Selic.

Garantia de proteção do investimento: não tem.

Desconto de Imposto de Renda: sim, com tabela regressiva, partindo de 22,5% e chegando a 15%.

Possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento: sim.

Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital e conheça opções mais seguras e rentáveis na hora investir seu dinheiro. Abra sua conta!

4. CDI

Características: o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é o nome dado aos empréstimos que os bancos fazem entre si, todos os dias, a fim de deixar o caixa positivo. A taxa forma um índice utilizado em diferentes tipos de investimentos.

Rentabilidade: perto de 100% da taxa Selic.

Garantia de proteção do investimento: não tem.

Desconto de Imposto de Renda: sim, com tabela regressiva, partindo de 22,5% e chegando a 15%.

Possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento: não.

–

5. LCI

Características: é o título emitido pelos bancos para levantar recursos utilizados para oferecer financiamentos no setor imobiliário. Isenta do Imposto de Renda, a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) não permite sacar rapidamente, mas, por isso mesmo, oferece uma rentabilidade maior.

Rentabilidade: pode ser pós-fixada, pré-fixada ou atrelada à inflação.

Desconto de Imposto de Renda: não.

Garantia de proteção do investimento: Fundo Garantidor de Crédito (o mesmo da poupança), no limite de 250 000 reais.

Possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento: não.

Saiba mais sobre LCI e LCA no artigo do Blog do BTG Pactual Digital!

6. LCA

Características: assim como a LCI, a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) trabalha com carência para movimentar o investimento, mas também é isenta de IR. Em geral, os bancos costumam exigir investimentos mais altos, tanto para LCI quanto para LCA.

Rentabilidade: pode ser pós-fixada, pré-fixada ou atrelada à inflação.

Desconto de Imposto de Renda: não.

Garantia de proteção do investimento: Fundo Garantidor de Crédito (o mesmo da poupança), no limite de 250 000 reais.

Possibilidade de sacar o dinheiro a qualquer momento: não.