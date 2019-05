Um dos principais motivos que prendem os investidores iniciantes à poupança, com sua facilidade de acesso e seu rendimento baixo, é o medo de errar. Parece que outras opções são difíceis e arriscadas, certo? Na verdade, o mundo dos investimentos é mais acessível do que pode parecer. Não é necessário ser um superespecialista em finanças e em economia para fazer seu dinheiro render. Mas por onde começar?

O risco de investir sem saber o que está fazendo existe, claro, principalmente quando não se tem planejamento. Mas é muito simples superar essa insegurança. A seguir, André Bona, educador financeiro e parceiro de conteúdo do BTG Pactual digital, apresenta três passos importantes para entrar no mundo dos investimentos com tranquilidade.

1. Estude o mercado

Você não precisa ser um grande especialista, mas é importante conhecer, em linhas gerais, as características de todas as opções de investimentos do mercado, para definir com segurança em qual produto colocar o seu dinheiro. “O investidor deve procurar conhecer as características básicas dos produtos, tanto os mais moderados quanto os mais agressivos”, explica Bona.

Só assim será possível manter uma expectativa realista sobre os rendimentos – e também seus riscos. Um bom ponto de partida, diz o consultor, é estudar os produtos conservadores, parecidos com a poupança, mas que oferecem rendimentos melhores. “É o caso do Tesouro Direto Selic do Banco Pactual digital, no qual o investidor pode sacar a qualquer momento, com uma rentabilidade maior do que a poupança e a própria aplicação do Tesouro Direto”, recomenda.

2. Analise seu perfil

Você já deve ter ouvido algum conhecido dizer que é conservador quando o assunto é investimentos. Mas será que ele realmente parou para analisar seu próprio perfil? É importante olhar para o espelho e se perguntar: que risco eu estou disposto a aceitar? Eu tenho paciência para investimentos de rendimentos mais baixos, que demoram para apresentar retornos expressivos?

“Muita gente se considera agressiva, sem de fato ser”, ressalta Bona. “É fundamental que o investidor saiba o quanto de oscilações suporta.” Para ajudar na tarefa de se conhecer melhor, o banco BTG Pactual digital disponibiliza um questionário que permite conhecer melhor seu estilo, de acordo com o momento de sua vida.

3. Defina a estratégia

Depois de conhecer o mercado e a si mesmo, chegou a hora de desenhar um plano de ação. Considere seus objetivos pessoais: você quer se aposentar, comprar um imóvel, trocar de carro? Isso feito, entenda quais são as regras de cada tipo de investimento (alguns apresentam carência mínima para a retirada, por exemplo). Então, combine as duas informações, tendo como base o seu perfil como investidor, e defina o valor a ser investido. É no momento de traçar o plano que você começa a perceber que pequenos detalhes fazem toda a diferença no resultado final do investimento.

É nesse estágio que chega o momento de montar a sua carteira. “Fala-se muito em diversificar investimentos, mas não adianta colocar o dinheiro em produtos muito parecidos entre si. É importante entender qual é o objetivo específico de cada investimento escolhido e considerar mudanças de planos. Se você queria comprar uma casa e recebe uma proposta para trabalhar ou morar no exterior, seus planos mudam e seus investimentos precisam se adaptar a novas realidades”, explica Bona.

Anotou todas as dicas? Então, aqui vai mais uma: não deixe de contar com a expertise da equipe de sua corretora, capacitada para ajudar o investidor a fazer boas escolhas com base em suas metas e expectativas. Assim, é possível investir com segurança, tranquilidade e tendo a certeza de estar construindo um futuro financeiro.