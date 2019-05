Em um país com juros tradicionalmente altos, como o Brasil, investir em renda fixa parece a melhor opção. Afinal, os rendimentos, até hoje, nunca foram negativos e, por menores que sejam, acompanham as variações da taxa Selic. Já em nações de juros baixos, como os Estados Unidos, as vantagens da renda variável ficam muito mais evidentes. Resultado: 65% dos americanos investem em ações, contra 0,29% dos brasileiros.

Mas essa situação está mudando, e rápido. “Com a redução dos juros no Brasil, o aumento no interesse pela Bolsa está aumentando”, afirma Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de renda variável do BTG Pactual digital. Ele lembra que existem muitas lendas em torno desse mercado: “Investir em ações é relativamente simples, não é caro e não exige que o investidor passe o dia inteiro olhando para seus investimentos”.

Ficou interessado? Então, acompanhe no infográfico o passo a passo para entrar, com segurança e tranquilidade, para o mundo lucrativo da Bolsa de Valores.