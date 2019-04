O que fazer para começar a investir?

Começar a investir pode parecer difícil, mas não precisa ser. A série Tudo Sobre Investimentos estreia hoje, com o objetivo de tirar dúvidas, desmistificar o mundo do mercado financeiro e dar dicas sobre finanças pessoais. No primeiro episódio, Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de renda variável do BTG Pactual digital, fala sobre os primeiros passos para se tornar um investidor.

Confira: