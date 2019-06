Na medida em que o século 21 avança, novas profissões surgem a todo instante. Nesse quadro se encaixam os agentes autônomos de investimento, profissionais capacitados para orientar os clientes na escolha de suas carteiras de aplicações.

A atividade é promissora: de acordo com a Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos (Abaai), o Brasil possui, hoje, mais de 4 700 profissionais, um número que deverá ser triplicado nos próximos três anos. A renda varia entre 0,4% e 1,5% do dinheiro que o agente capta para seus clientes, o que pode representar um ganho de até 150 000 reais, no caso de quem trabalha com clientes cujo patrimônio aplicado chega à casa dos 10 milhões de reais. Uma vantagem adicional desse mercado é trabalhar com bancos de investimentos não tradicionais, com abordagem inovadora e métodos de trabalho ágeis.

Ficou interessado? Então responda às perguntas abaixo e descubra se você tem o perfil para seguir essa carreira.

Faça o teste: