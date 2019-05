No episódio de hoje, a série Tudo Sobre Investimentos fala sobre ações e como investir na Bolsa de Valores. Jerson Zanlorenzi, do BTG Pactual digital, explica o passo a passo para se tornar um investidor, como mexer com home broker, qual a quantia necessária para comprar uma ação e quais os riscos que o investidor enfrenta. Confira: