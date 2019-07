Existe uma modalidade de investimento que mescla os benefícios da renda fixa e da renda variável. De um lado, é seguro. De outro, garante que parte do dinheiro participe dos fundos de ações, com amplas possibilidades de rendimento. Nos Estados Unidos e na Europa, esse produto é conhecido como Nota Estruturada e forma um mercado de mais de 3 trilhões de reais. No Brasil, o nome é diferente: Certificado de Operações Estruturadas (COE).

De acordo com Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de renda variável e derivativos do BTG Pactual digital, os COEs foram regulamentados no Brasil há cinco anos e têm agradado a dois perfis de investidores em especial. “O primeiro é aquele cliente que nunca investiu em renda variável, porque não tolera prejuízo, mas quer ter o primeiro contato com esse mercado. O segundo é aquele investidor que quer participar do mercado de ações no exterior.”

Normalmente, para comprar ações no mercado internacional, é preciso abrir uma conta-corrente em outro país, depositar dinheiro e pagar as taxas e a manutenção da conta. “Com o COE, nada disso é necessário. O investidor pode comprar um ativo no exterior ou mesmo entrar para o mercado de commodities, com valores mínimos mais baixos”, afirma Zanlorenzi.

Nos Estados Unidos, muitas vezes, um cidadão precisa dispor de 1 milhão de dólares para adquirir um lote de ações de determinada empresa, por exemplo. “Com o COE, um brasileiro pode ter acesso a esse mercado com apenas 10 000 reais, porque a corretora reúne os valores de diferentes investidores e forma um pacote robusto”, diz o responsável pela mesa de renda variável do BTG Pactual digital. Outro benefício é a flexibilidade: o cliente pode montar um pacote de ações e commodities que mais lhe agrade.

Qual é o prazo mínimo para retirar o dinheiro? Com a diminuição constante das taxas de juros, o mercado vem se adaptando. “Antes, o prazo mais comum era cinco anos. Agora, temos feito COEs de um ou dois anos”, ressalta.

Facilidades

Além do prazo mais curto, o BTG Pactual digital trabalha com COEs cujo capital nominal é 100% protegido, o que significa que, na pior das hipóteses, o dinheiro aplicado é devolvido por inteiro. O banco oferece ainda uma plataforma muito amigável para acompanhar os rendimentos. “Não é uma caixa-preta. O cliente vê os resultados numa única tela, muito simples”, afirma Zanlorenzi.

Existe também a opção de autocallable, que analisa o rendimento do pacote de ações a cada seis meses e, caso todas estejam em alta, paga um cupom ao investidor. A outra modalidade, o COE alta alavancada, paga, no final do prazo, duas vezes o valor do rendimento do fundo. O valor mínimo para investir nos COEs, no BTG Pactual digital, é 5 000 reais.

Assim como acontece com os produtos de renda fixa, os COEs são taxadas pelo Imposto de Renda, com tabela regressiva, que prevê desconto de 15% para investimentos acima de 720 dias – o maior percentual, 22,5%, incide sobre os investimentos com prazo menor que 180 dias. Esses produtos não possuem garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o que significa que é fundamental pesquisar sobre a saúde financeira do banco ou da corretora antes de contratar o serviço.

Feita a contratação, acompanhe o mercado sem sofrimento: como o COE não possui liquidez diária, não é preciso monitorar cada variação de cada ação adquirida. Em outras palavras, esse tipo de investimento permite a realização, de forma simples, de aplicações financeiras bastante sofisticadas e a um preço acessível.

