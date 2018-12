Vídeo sobre o que nunca colocar no currículo é o mais visto do ano. Reveja

São Paulo – A dica de Denise Bojikian, especialista do Vagas.com, sobre o que nunca se deve colocar num currículo fez sucesso no programa Sua Carreira, de EXAME.

O vídeo de cerca de um minuto, foi o mais visto do ano, com mais de 60 mil visualizações diretas no site. Nele, Denise explica que um autoelogio desabona o currículo de qualquer candidato, por mais brilhante que seja sua trajetória.

As dicas de português do professor Diogo Arrais também fizeram sucesso em vídeo, neste ano. Um dos seus vídeos, sobre como conjugar o verbo preferir teve quase 50 mil views. Outro, sobre uma confusão comum entre os termos mesmo e igual também teve milhares de acessos no site: mais de 45 mil visualizações.

Se as pessoas se interessam sobre currículos, entrevistas de emprego também são tema de sucesso no programa Sua Carreira. Rafael Souto, da Produtive, revelou um aspecto que quando é aberto durante a entrevista de emprego que é mal recebido pelos recrutadores.

O quinto vídeo mais visto do ano traz os piores pecados de entrevista, segundo Renata Filippi, diretora de recrutamento da STATO.

Se interessou por algum deles? Aperte o play e confira as dicas dos especialistas :

1º Nunca coloque isto no currículo

2º Muita gente erra ao usar este verbo em português

3º Muita gente confunde estes dois termos em português

4º Conte isto ao recrutador e ele não querer contratar você

5º Estes são os piores pecados numa entrevista de emprego