Soluções energéticas otimizam consumo e reduzem custo de empresas

O projeto capacitou integradores, em todas as regiões do país, que implementam soluções de eficiência energética nas fábricas. Eles têm como foco de atuação a substituição de motores antigos e melhorias em processos de sistemas de bombeamento, armazenagem de grãos, torres de resfriamento, injetoras e extrusoras de plástico, filtro de mangas, entre outras, podendo também envolver diferentes graus de automação industrial. Os WE³ contam com apoio especializado do Centro de Negócios em Eficiência Energética da WEG.

Quando não há conhecimento dos desperdícios, não é possível controlá-los. O primeiro passo, portanto, é identificar quais são os maiores consumidores de energia do negócio e, consequentemente, as oportunidades de melhoria.

Também não é preciso esperar ter condições de implementar soluções em todas as áreas da empresa para caminhar rumo à eficiência energética. A primeira mudança pode ser realizada em um equipamento comum e depois ser facilmente replicada em outro setor, pois a mobilização é menor. Com os bons resultados, a chance de as implementações se estenderem a outras áreas será maior.

Toda e qualquer ação pode ser significativa. Lâmpadas são um exemplo fácil de entender. O modelo antigo, incandescente e que nem se produz mais, perde energia em forma de calor, gastando-a mais do que as atuais de LED. Estas, inclusive, podem ser automatizadas, ou seja, acionadas por controle remoto ou complementadas com sistema inteligente de detecção de movimento, acendendo apenas quando há necessidade.

Atualmente, de 10% a 12% dos motores elétricos instalados e em operação no Brasil possuem mais de 40 anos de vida. A tecnologia e eficiência avançaram muito nesse período e esses equipamentos antigos muitas vezes são utilizados 24 horas por dia, trazendo enormes desperdícios sem que seja percebido.

Vale ressaltar, porém, que não basta mudar as instalações antigas por novas. Elas têm que ser mais eficientes. Um bom exemplo é o sistema criado pela WEG voltado para o armazenamento de grãos no agronegócio. Ele economiza até 90% da energia elétrica utilizada, com melhoria da qualidade do produto, pois é possível controlar com precisão os padrões de temperatura e umidade de cada tipo de grão, gerando menos perdas e aumento do faturamento.

A modernização da indústria por meio da substituição dos motores elétricos é protagonista dentro do universo da eficiência energética. Isso porque esses equipamentos são considerados os vilões do consumo, responsáveis por absorver 40% da energia elétrica do planeta.

Um passo importante para que esse impacto seja amenizado foi dado em 2017, quando publicou-se no Diário Oficial da União a Portaria Interministerial, do Ministério de Minas e Energia, que determina o nível de eficiência IR3 Premium como o mínimo aceitável para os motores elétricos trifásicos no país. Esse modelo possui perdas reduzidas comparado com o motor padrão (IR1) ou com o de alto rendimento (IR2) e produtividade superior graças a mudanças no projeto, em materiais e em processos de fabricação mais sofisticados. A medida começou a valer em agosto de 2019.

Na WEG, por exemplo, são desenvolvidos equipamentos que atendem às legislações mundiais e superam-nas, com motores até a classe IR5.

