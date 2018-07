Como impulsionar os resultados do negócio e melhorar o ambiente de trabalho de um grupo de logística e distribuição? Para resolver o desafio, o empreendedor Eduardo Smolka, 24, contou com a experiência de Mateus Bandeira, ex-CEO da Falconi Consultores de Resultado. Isso foi possível graças ao Programa EXAME Mentoria PME, que coloca pequenos e médios empreendedores do país em contato com altos executivos de grandes empresas para analisar e reorientar seus negócios.

Diretor de operações do Grupo VS, fundado e presidido por seu pai há 20 anos, Smolka decidiu investir no programa no primeiro semestre de 2017, após perceber que apenas uma das quatro empresas que formam o grupo estava crescendo, a VS Express.

Logo na primeira conversa do programa, Bandeira perguntou sobre faturamento, margem e crescimento anual de cada companhia. “Quando respondi, ele apontou o caminho que sozinho eu não enxergava”, conta Smolka. A decisão foi focar a mentoria na VS Express, que trabalha com transporte e distribuição de cargas para empresas de e-commerce e já vinha crescendo cerca de 70% ao ano.

“Fiz algumas provocações que o ajudaram a pensar”, afirma Bandeira, que colocou em pauta um programa de remuneração variável para os colaboradores. “Argumentei que, quando as pessoas se sentem parte do processo, tendem a se engajar mais”, lembra o mentor.

Smolka comprou a ideia. Criou um programa vinculado à premiação de qualidade recebida dos fornecedores e, em agosto, começou a distribuir bônus. Os resultados foram rápidos. O ambiente de trabalho mudou, cada pessoa passou a entender melhor o seu papel e, já nos dois primeiros meses deste ano, a rentabilidade aumentou quase 30%. No mesmo período, o faturamento subiu 25% em relação ao ano anterior.

Outra provocação do mentor foi fazer Smolka sair da zona de conforto. “Ele me instigou a visitar os clientes ao menos uma vez por mês”, conta. A iniciativa rendeu novos negócios. Para este ano, a previsão é que a VS Express cresça 80% com a nova filial em Brasília.

“No final das contas, a mentoria influenciou até a tratativa com meu pai, que passou a confiar mais no meu trabalho. Isso mudou tudo.” As inscrições para os empreendedores que quiserem investir na próxima edição do Programa EXAME Mentoria PME, prevista para agosto deste ano, estão abertas.

Faça sua inscrição

E-mail: mentoriapme@abril.com.br

Telefone: 11 3037 2631