Quais são as startups de delivery preferidas dos brasileiros?

O aplicativo de delivery de comida iFood é o mais procurado pelos brasileiros hoje — mas seus competidores estão crescendo nas buscas.

É o que mostra um levantamento realizado pela empresa de inteligência de negócios SEMrush. O estudo analisou o crescimento de pesquisas em buscadores como Bing, Google e Yahoo entre 2016 e 2019.

Neste ano, o iFood teve 1,2 milhão de pesquisas médias mensais por seu nome, alta de 100% nas busca média mensal de 2016.

Em segundo lugar na procura dos usuários está a Uber Eats, divisão de entrega de comida da gigante de mobilidade urbana Uber. O aplicativo tem uma média mensal de buscas de 246 mil em 2019, cerca de um quinto da média do iFood. Relativamente, porém, cresceu 2.300% nas pesquisas em comparação com a média mensal de 2016.

A Rappi ocupa o terceiro lugar do pódio de aplicativos de delivery mais pesquisados pela internet, mas foi a que teve o maior salto em pesquisas. A média, em 2019, é de 183 mil buscas mensais. Em 2016, eram apenas 197 pesquisas mensais — o que representa uma alta 92.700%. A Rappi, além de refeições, entrega diversos outros tipos de produto.

Em quarto lugar está a Loggi, que alcançou a marca de 90,5 mil buscas mensais na média de 2019. O crescimento foi de de 140% em relação há três anos.

Já o aplicativo Eu Entrego, plataforma que conecta entregadores independente às empresas, é o quinto do lugar do ranking. A média em 2019 é de 3,2 mil buscas mensais. Em 2016, a média de pesquisas era de 2,8 mil por mês. Houve um crescimento de 14%.

O surgimento de concorrência para o iFood mostra o crescimento do mercado de entrega de alimentos no país. Por aqui, as ferramentas de delivery de comida cresceram 20% em número de usuários no último ano — acima da média global, de 12%. O setor faturou mais de 10 bilhões de reais em 2018.

