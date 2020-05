Preço da gasolina caiu 8% em abril; veja os estados com litro mais barato

Com a pandemia de coronavírus (covid-19) e a redução na circulação de veículos em todo o país, o preço da gasolina fechou em queda de 8% no mês de abril. O valor médio do litro do combustível no Brasil ficou em 4,23 reais. No ano, a queda acumulada é de 11,17%.

Os estados que tiveram as maiores quedas no valor da gasolina em abril foram Paraná (-13,85%), Distrito Federal (-12,95%) e Mato Grosso (-11,51%). Em São Paulo, o preço caiu 9,14%. O Amapá foi o único estado a registrar alta no valor em abril (+2,76%).

Ao analisar o valor do preço médio por litro, Paraná e Santa Catarina têm os preços mais baixos do país, de 3,777 e 3,863 reais, respectivamente. Já o Rio de Janeiro, com valor médio do litro de 4,678 reais e o Acre, com 4,67 reais, são os estados com o combustível mais caro no país.

Os dados foram divulgados pela ValeCard por meio do registro das transações realizadas em abril com o cartão de abastecimento da empresa em cerca de 20.000 estabelecimentos credenciados.