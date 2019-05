Pesquisa aponta como melhorar a experiência do consumidor

Nota-se que, de 2013 para cá, o único canal que consistentemente cresce é o smartphone – antes, o resultado era de 15% na preferência de canal de compra, hoje chega a 50%. A loja física, porém, tem mantido uma posição resistente no ranking. Segundo o especialista, anos atrás houve um decréscimo de preferência por lojas físicas e se chegou a discutir o papel desse canal, e ele tem, de fato, mudado muito. “Atualmente, são comuns minimercados ou mercados express que podemos ver espalhados pela cidade. Ou então farmácias, que são referência na hora da busca por produtos de beleza, por exemplo, e não apenas na venda de medicamentos. A loja passou a ser parte do cotidiano e, se estiver no seu caminho, você vai parar. O ticket médio de compra nesses locais pode ter diminuído, mas a frequência aumentou.”

Alie a experiência do consumidor e do colaborador

Embora a comodidade na hora da compra ainda seja o principal interesse do consumidor brasileiro (58%), chama a atenção o número de respondentes no país que consideram de suma importância ter vendedores com profundo conhecimento sobre os produtos (54%). No mundo, essas duas respostas foram citadas por 50% dos respondentes. Para o sócio da PwC Brasil, esse resultado se dá pela facilidade de informação do consumidor. “Antigamente, chegava-se à loja sem nenhuma informação. Hoje, você já vai sabendo os modelos que existem e sua funcionalidade. O nível de exigência do consumidor aumenta à medida que tem mais informação e o vendedor não pode mais saber apenas o básico”, afirma.

A pesquisa mostra que as equipes de trabalho precisam estar satisfeitas com o ambiente do trabalho para desenvolver melhores produtos e atender à necessidade do consumidor final. Inclusive, até os funcionários que não interagem diretamente com os clientes são importantes para moldar suas experiências. Por exemplo, em empresas fabricantes, onde a conexão com os consumidores se dá por meio do varejo ou plataformas online. “Para quem compra, é importante a cultura da empresa e seu propósito. E isso é passado diretamente pelos funcionários”, comenta Neves.

A mais recente edição da Global Culture Survey, também conduzida pela PwC, revelou diferenças significativas na forma como diversos grupos de trabalho avaliam a cultura de sua organização. Dos entrevistados 63% dos executivos e membros da diretoria disseram que a cultura de sua organização era forte, mas apenas 41% dos outros colaboradores concordaram.

