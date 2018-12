OnePlus lança modelo com 10 GB de RAM em parceria com McLaren

São Paulo — A fabricante OnePlus anunciou nesta terça-feira (11) o novo OnePlus 6T McLaren Edition. Fruto de uma parceria da empresa chinesa com a marca automotiva, o smartphone é um dos primeiros do mercado a chegar com 10 GB de memória RAM, uma tendência para os modelos topo de linha de 2019 — em especial na China.

O modelo 6T original contava com versões de 6 GB e 8 GB. Além do upgrade para 10 GB, a edição especial vem com 256 GB de armazenamento e com a tecnologia Warp Charge 30, com carregadores que fornecem até 30 watts de energia. A promessa é de 50% de recarga em apenas 20 minutos. Para efeito de comparação, os carregadores turbo da Motorola e da Samsung são de 15W.

No design, o modelo traz alguns novos detalhes, como o tom laranja usado pela McLaren na borda traseira do aparelho e uma camada de fibra de carbono abaixo da superfície de vidro.

O OnePlus 6T McLaren Edition será lançado na América do Norte e em parte da Europa na próxima quinta-feira (13). O preço sugerido torna o modelo o mais caro da marca: 699 dólares (cerca de 2.750 reais, em conversão direta). Em seguida, o smartphone será vendido em países como China e índia. Não há previsão de chegada do modelo ao Brasil, visto que a marca não tem presença no país.

Confira a ficha técnica do OnePlus 6T McLaren Edition:

10 GB de RAM

256 GB de armazenamento interno

Tela Optic AMOLED de 6,41 polegadas (2340×1080 pixels)

Processador Snapdragon 845

Câmera principal (dupla): 16 MP + 20 MP

Câmera frontal: 16 MP

Bateria de 3.700 mAh

Android 9 Pie

Memória pode ser tendência para 2019

Apesar de impressionante, a memória RAM de 10 GB não é exclusividade da OnePlus. Na China, a Nubia e a Vivo devem lançar agora em dezembro os modelos Red Magic Mars e Nex Dual Display Edition, ambos com essa mesma quantidade de memória. A Xiaomi, por sua vez, já está indo para o seu segundo modelo com 10 GB no país: depois do smartphone gamer Black Shark 2 Helo, a marca deve levar ao mercado o Mi Mix 3 Forbidden City Edition, o provável primeiro celular com suporte a 5G do mundo.

Ainda não há, no entanto, previsão de chegada desses modelos no ocidente e nem anúncios similares feitos por marcas mais tradicionais, como as já citadas Samsung e Motorola.