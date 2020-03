O que os brasileiros esperam das marcas durante a pandemia de coronavírus

A pandemia da covid-19 tem criado diferentes expectativas nos brasileiros, seja em relação à empregabilidade ou ao papel das empresas, do governo e das marcas.

Especificamente sobre as publicidades realizadas nesse momentos, a empresa de inteligência de mercado Kantar perguntou a opinião de 500 brasileiros em uma pesquisa online realizada em março.

Mais de 80% dos entrevistados concordam completamente que as marcas devem comunicar seus esforços para enfrentar a pandemia e sobre como podem ser úteis nesse novo dia a dia, assim como devem evitar explorar a situação do coronavírus para promover sua imagem.

Para 25% deles há a esperança também de que as empresas sirvam de exemplo e guiem a mudança necessária. Já 21% desejam que ajudem os consumidores no dia a dia; 20% que ataquem a crise e demonstrem que ela pode ser derrotada; 18% usem seu conteúdo para explicar e informar; 11% reduzam a ansiedade e entendam as necessidades dos consumidores e, por último, para 3% que sejam otimistas e pensem de formas não convencionais.

Além da comunicação, os brasileiros estão preocupados com as ações internas das companhias.

Segundo a pesquisa, 67% quer entender se há uma preocupação com a saúde dos funcionários e a boa higienização dos locais de trabalho. Enquanto 18% desejam horários flexíveis, apenas 3% e 2% se importam com doações para pesquisas e hospitais, respectivamente.