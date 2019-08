O ciclo da energia e seus desperdícios

Entre 2015 e 2017, o desperdício de energia custou ao Brasil 61,7 bilhões de reais, na estimativa da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (Abesco). É dinheiro suficiente para construir 240 hospitais. Esse nível de desperdício, para o momento da economia brasileira e para a demanda planetária por eficiência energética, pode muito bem ser combatido. Existem soluções capazes de melhorar a qualidade da geração, da distribuição e do consumo, em especial no setor que mais consome eletricidade: a indústria responde por 40% do consumo de energia elétrica gerada no país, mas 30% dos cerca de 20,1 milhões de motores elétricos em uso atualmente têm mais de 20 anos.

Acompanhe no infográfico de que forma a eficiência pode ser aplicada em cada uma das etapas da cadeia.