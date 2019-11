Mercedes GLC: um alemão no país dos SUVs

Se há alguns anos o aumento no número de SUVs nas ruas brasileiras era visto como uma moda passageira, os últimos resultados do mercado automotivo mostram que a popularidade dos esportivos utilitários não dá sinais de arrefecer. Pelo contrário: segundo dados compilados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), de janeiro a setembro de 2019 foram emplacados mais de 425 000 automóveis do segmento no país – um resultado que representa 25,86% do total nacional.

São números que confirmam o histórico recente do cenário automotivo do Brasil. Ainda de acordo com a Fenabrave, a comercialização de SUVs também abocanhou cerca de um quarto do mercado nacional em 2018. Em outras palavras, de cada quatro carros vendidos no país, um é esportivo utilitário. O resultado impressiona ainda mais quando se leva em consideração que, em 2014, os SUVs detinham meros 10,77% do mercado. Além de sua participação ter mais do que dobrado, foi o único segmento que registrou crescimento em todos os anos desde então. A popularidade do modelo, que combina características urbanas e aventureiras, fez os SUVs se tornarem a menina dos olhos também das montadoras. Com a demanda por esse tipo de carro em alta, o mercado de lançamentos fica igualmente aquecido. Em busca da preferência do consumidor, as marcas estão apostando com suas melhores cartas e trazendo competidores de peso para a arena brasileira. Para reforçar sua posição nessa disputa acirrada, a Mercedes-Benz traz o novo GLC, que chega ao país em duas versões: GLC 220d 4MATIC Off-Road e GLC 220d 4MATIC Enduro. Seguindo o padrão dos lançamentos recentes da marca, a família de SUVs apresenta design renovado e pacote tecnológico diferenciado. A motorização a diesel é outra novidade. Tecnologia e estilo Segundo a consultoria Jato Dynamics, o GLC foi o modelo mais vendido na Europa entre os SUVs compactos e médios premium em 2018. Por aqui, as novas versões do modelo chegam revitalizadas para atender o motorista que busca a combinação de versatilidade e robustez, mas sem abrir mão do padrão superior de qualidade que é símbolo da montadora alemã.

RENOVAÇÃO: Além do design mais esportivo, o novo GLC conta com um pacote de tecnologia cujo destaque é o MBUX, sistema inteligente que "conversa" com o motorista

O novo GLC traz como destaque principal a presença do Mercedes-Benz User Experience (MBUX). O sistema inteligente de interação e entretenimento possui reconhecimento de fala e pode ser ativado por meio de comandos de voz.

A conversa começa com as palavras-chave “Ei, Mercedes” (o “ei” pode ser substituído por “olá” ou ainda “e aí”) ditas pelo motorista. Uma vez acionado, o MBUX permite o acesso a funções como a escolha da estação de rádio e o ajuste do ar-condicionado. Por meio da integração com smartphones via Android Auto ou Apple CarPlay, é possível ainda realizar chamadas telefônicas e acessar aplicativos como o Waze e o Spotify.

O sistema multimídia também pode ser controlado por um touchpad localizado no console central ou pela tela de 10,25 polegadas sensível ao toque. O interior do novo GLC conta com volante multifuncional, painel de instrumentos digitalizado de 12,3 polegadas e carregador de celular por indução. A versão Enduro traz ainda acabamento mais refinado, de madeira preta porosa, e sistema de som Burmester Surround Soundsystem.