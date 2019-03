Maia: “Governo Bolsonaro é deserto de ideias”

São Paulo – O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) chamou o governo Bolsonaro de “deserto de ideias” e disse que o presidente, Jair Bolsonaro, precisa sair do Twitter e trabalhar pela população. As declarações foram dadas ao jornal O Estado de S. Paulo, em entrevista publicada neste sábado, 23 de março.

Ontem, o presidente da Câmara se mostrou insatisfeito com o comportamento do governo na casa e com as críticas de Carlos Bolsonaro, filho do presidente e vereador no Rio de Janeiro, e chegou a ameaçar abandonar a articulação da reforma da Previdência. O movimento trouxe impactos ao mercado e contribuiu para uma queda de 3% na bolsa brasileira. Ao jornal, contudo, Maia amenizou o tom e disse que seguirá nessa articulação.

“Quanto mais eles (governo Bolsonaro) tentam trazer pra mim a responsabilidade do governo, mais está piorando a relação com o Parlamento”, disse Maia, “o governo precisa vir à público de forma mais objetiva, com mais clareza, com mais energia na votação da reforma”. Para o presidente da Câmara, Bolsonaro está dando sinais de insegurança sobre as mudanças na Previdência e precisa “assumir o discurso do ministro Paulo Guedes”.

Embora Maia tenha baixado a guarda a respeito das suas declarações sobre a reforma da Previdência, não poupou o governo de Jair Bolsonaro de críticas mais gerais, sobretudo ao “projeto de governo” dessa gestão e a presença marcante do presidente e seus aliados nas redes sociais. “O Brasil precisa sair do Twitter e ir pra vida real”

“Qual é o projeto do governo Bolsonaro fora a reforma da Previdência? Fora o projeto do ministro Moro? Não se sabe. Qual o projeto de um partido de extrema-direita para acabar com a pobreza? Criticaram o Bolsa Família e não propuseram nada até agora”, disparou o deputado que finalizou dizendo que “o governo é um deserto de ideias”.

Maia se mostrou, ainda, desfavorável a uma possível intervenção militar na Venezuela, ventilada por outro filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo, em entrevista concedida a um jornal chileno na última sexta-feira, 22. “Estamos com a estrutura das Forças Armadas desabastecida”, explicou, “não temos condições de segurar 24 horas de confronto com a Venezuela”.