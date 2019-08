Fábrica desativada na Vila Leopoldina ganha novo papel em São Paulo

A crise econômica parece não atingir a indústria criativa. Em 2017, segundo estudo da Firjan Senai, o Produto Interno Bruto (PIB) desse setor representou 2,61% da riqueza gerada no Brasil, totalizando 171,5 bilhões de reais.

No recorte regional, São Paulo ficou em primeiro lugar, com 3,9% de participação no PIB criativo, seguido por Rio de Janeiro (3,8%) e Distrito Federal (3,1%).

De olho nesses números, os sócios Maurício Soares, Andrea Galasso, Mario Sérgio de Albuquerque e Tatiana Aulicino perceberam que faltavam espaços com estruturas diferenciadas para realizar eventos de médio porte da indústria criativa.

Assim surgiu a ARCA, um espaço de exposições, filmagens, eventos, lançamentos e feiras localizado num galpão de 9 000 metros quadrados de uma fábrica desativada na Vila Leopoldina, em São Paulo.

A inspiração para a escolha do lugar é internacional: “Foi impossível não traçar o paralelo com o Gashouder, um antigo complexo industrial abandonado que virou o principal espaço de eventos do Westergas, em Amsterdã, na Holanda, e ajudou a dar início a um processo profundo de transformação do tecido urbano”, afirma o sócio Maurício Soares.

1. _MG_2504 zoom_out_map 1 /8 (VEJA SP/Divulgação)

2. _MG_2452 zoom_out_map 2 /8 (VEJA SP/Divulgação)

3. ©2019 Gui Urban zoom_out_map 3 /8 (Gui Urban/Divulgação)

4. ©2019 Gui Urban zoom_out_map 4 /8 (Gui Urban/Divulgação)

5. 2B5A5725 zoom_out_map 5 /8 (Juice/Divulgação)

6. 2B5A2046 zoom_out_map 6 /8 (Juice/Divulgação)

7. 2B5A9882 zoom_out_map 7 /8 (Juice/Divulgação)

8. 2B5A1745 zoom_out_map 8/8 (Juice/Divulgação)

Responsabilidade social

Dar novos propósitos a espaços que antes estavam abandonados não só ajuda a fomentar esse mercado criativo como também a revitalizar a região. Por isso, atuar como facilitadora entre os clientes e as comunidades vizinhas à ARCA tem sido um dos objetivos da empresa.

“Mapeamos as principais necessidades e carências dessa população e buscamos formas de supri-las por meio da criação de oportunidades de capacitação, trabalho, cultura, entretenimento e lazer”, explica.

Entre as iniciativas, já foram realizados eventos gratuitos, clínicas de basquete e dança para crianças e adolescentes e capacitação para microempreendedores.