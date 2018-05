Estes 30 concursos públicos oferecem salários de até R$ 13,7 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

RS e SC – Universidade Federal da Fronteira Sul

São 14 vagas de nível superior para professores. Selecionados vão trabalhar em Chapecó e Passo Fundo.

Salário: até 10.028,41 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site de Concursos da Universidade

RJ e SP – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL

São 21 vagas de nível superior. São duas vagas temporárias no Rio de Janeiro, uma para pesquisador em História e outra para pesquisador em Ciências Sociais e Humanas no Estado do Rio de Janeiro e são 18 vagas em cargos diversos como físico, tecnólogo em radiologia, engenheiro civil, engenheiro eletricista e engenheiro químico no Estado de São Paulo.

Salário: até 10.673,35 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site Exame Consultores

SP – Prefeitura de Jumirim

São 10 vagas para os níveis fundamental e superior.

Salário: 5.019,51 reais

Inscrições: até 27 de maio pelo site Publiconsult

SP – Prefeitura de Tupã

São 14 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para biólogo, médico em diversas especialidades,

Salário: até 6.326,51 reais

Inscrições: até 28 de maio pelo site Dedalus

SP – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

A vaga, de nível superior, é para procurador de universidade assistente para formados em Direito inscritos na OAB. Confira o edital

Salário: 7.536,84 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vunesp

SP – Câmara de Itaquaquecetuba

São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior para auxiliar administrativo, contador, controlador interno, jornalista, procurador, oficial administrativo, recepcionista, servente-copeira, técnico em informática e vigia.

Salário: até 8.622,99 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Sorocaba

São 5 oportunidades para procurador do município. É preciso ser formado em Direito e ter inscrição na OAB –SP. Veja o edital

Salário: 7.917,45 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site da Vunesp

SP – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2)

São 320 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para técnico e analista judiciário de diversas especialidades.

Salário: até 11.006,83 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site da Fundação Carlos Chagas

MG – Minas Gerais Administração e Serviços

São 52 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.413,30 reais

Inscrições: até 28 de maio pelo site Nosso Rumo

MG – Prefeitura de Itapeva

São 20 vagas para nível médio e superior. Há vagas para médico, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, entre outras.

Salário: até 10.673,35 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site Exame Consultores

MG – Prefeitura de Lagoa da Prata

São 60 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, odontólogo.

Salário: 13.744,32 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site Gestão Concurso

MG – PBH Ativos

São 12 vagas para nível médio e superior em Belo Horizonte. Há oportunidades para técnico administrativo, analista administrativo financeiro, analista contábil e analista jurídico.

Salário: até 5.775 reais

Inscrições: até 6 de julho no site da IBGP

PR – Prefeitura de Campo do Tenente

São 23 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, arquiteto, médico veterinário, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico clínico geral, professor, psicólogo, entre outras.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 10 de junho pelo site SC Concursos

SC – Prefeitura de Governador Celso Ramos

São 85 vagas para nível fundamental, médio e fundamental de escolaridade no setor de saúde e obras do município. Há vagas para médico, enfermeiro, geólogo, entre outros.

Salário: até 10.250 reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site Faepesul

SC – Prefeitura de Santa Rosa do Sul

São 34 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 10.266,64 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site Acesse Concursos

SC – Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

São 26 vagas para nível médio e superior. Há oportunidades para engenheiro eletricista, engenheiro civil, arquiteto, entre outros.

Salário: até 6.156,63 reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site da FGV projetos

RS- Prefeitura de Rondinha

São 62 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para contador, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, professor de artes.

Salário: até 9.281,63 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site da Fundatec

RS – Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Há oportunidades de cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.140,78 reais

Inscrições: até 21 de maio pelo site Ibrasp

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura e Câmara de Aurilândia

São 68 vagas fundamental, médio e superior. Há oportunidades para controle interno, executor administrativo, entre outras.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 27 de maio pelo site Consesp

MS – Prefeitura de Nova Andradina

São 201 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, arquiteto, zootecnista, entre outros.

Salário: até 13.143,47 reais

Inscrições: até 4 de junho pelo site da Fapec

MS – Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul

São 438 vagas de nível médio e superior. São 388 oportunidades para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino.

Salário: até 7.089,13 reais (oficial depois do curso de formação.)

Inscrições: 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MS – Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

São 438 vagas para nível médio e superior de escolaridade para oficiais e soldados.

Salário: até 7.089,13 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site da Fundação Fapems

MT – Universidade do Estado de Mato Grosso

São 112 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para técnicos, engenheiro eletricista, engenheiro civil, psicólogo, entre outros.

Salário: até 6.136,91 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site da UNEMAT

NORTE E NORDESTE

PA – Prefeitura de Ipixuna do Pará

São 210 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor, médico, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros.

Salário: até 5.545,61 reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site do Instituto Vicente Nelson

PE – Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)

São 63 oportunidades: 24 vagas para empregos de nível superior para cargos de analista de saneamento e analista de gestão, 11 vagas para empregos de nível médio técnico para assistente de Saneamento e 28 vagas para empregos de nível médio para assistente de saneamento e gestão. Para a função de analista de saneamento são buscados os seguintes profissionais: engenheiro cartógrafo, engenheiro eletrônico, engenheiro químico, engenheiro civil e engenheiro eletrotécnico. Os contratados pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Salário: até 6.743,28 reais

Inscrições: 4 de junho pelo site da FGV

SE – Polícia Militar de SE

O concurso é para oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado de Sergipe (QOPM).

Salário: até 9.236,39 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site do IBFC

PI – Prefeitura de Nazaré do Piauí

São 41 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, farmacêutico, psicólogo, auxiliar de serviços gerais, cuidador, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, agente comunitário de saúde, orientador social, técnico em vigilância de saúde, motorista e nutricionista.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 18 de maio pelo site Gabriel Excelência

CE – Prefeitura de Campos Sales

São 249 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 20 de maio pelo site Idib

CE – Prefeitura de Tejuçuoca

São 207 vagas para fundamental, médio e superior. Há oportunidades para psicólogo, médico, nutricionista, odontólogo, entre outras.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site Consulpam

CE – Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos

São 40 vagas de nível superior.

Salário: 7.924,58 reais

Inscrições: até 6 de junho pelo site da UECE