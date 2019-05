Entrar em 30 seleções de emprego em 1 só dia? Estes eventos dão chance

São Paulo – Imagine ter a chance de participar de cerca de 30 processos seletivos de emprego em um só dia. Essa é a proposta das conferências gratuitas que conectam jovens a grandes empresas e que são promovidas pela Fundação Estudar – instituição que tem o bilionário Jorge Paulo Lemann entre seus fundadores.

As inscrições estão abertas até 10 de junho pelo site da Fundação Estudar as suas próximas duas conferências, em São Paulo (SP).

Em 29 de julho, o evento é sobre gestão empresarial e serão selecionados 600 universitários e recém-formados para participar de painéis, bate-papos recrutadores e executivos das empresas.

No dia 30 de julho, a conferência é sobre mercado financeiro com 350 vagas para interessados na carreira nesse setor e também terá painéis e encontros com representantes das empresas.

“Já são 30 empresas já confirmadas para reunião de gestão e teremos entre 20 e 25 empresas na reunião de mercado financeiro” diz, Anamaíra Spaggiari, diretora da Fundação Estudar.

Braskem, BTG Pactual, Burger King, Centauro, Cielo, ClearSale, Grupo Boticário, Hypera Pharma, ISA CTEEP, Itaú, Lojas Americanas | B2W, Raízen, Santander, Tereos e Vereda estão na lista de companhias presentes na conferência de gestão.

Na conferência do mercado financeiro, Grupo Ultra, Votorantim, GPS, Grupo XP, Raízen, JPMorgan, Credit Suisse, ANIMA Investimentos, BTG Pactual, Itaú, BRAM, Pragma, Santander, Grupo Boticário estão na lista de confirmados.

Para facilitar a conexão, a Fundação Estudar desenvolveu uma tecnologia com base em machine learning de cruzamento de dados de cultura e oportunidades das empresas e perfil dos jovens candidatos. Assim eles já são direcionados para conhecer as companhias que estão mais adequadas ao seu estilo e que têm vagas ligadas aos seus anseios de carreira.

“Com a tecnologia conseguimos identificar o percentual de compatibilidade entre o jovem e a empresa”, diz Anamaíra. O chamado “match” é possível porque, para selecionar os jovens para a conferência, são feitos testes de lógica, inglês, uma apresentação em vídeo e um teste de estilo de trabalho. E essas informações – além do histórico dos candidatos – são analisadas e parametrizadas, assim como o histórico dos candidatos, e os dados cruzados com os valores das empresas.

Levar em consideração apenas fatores externos como peso da marca na hora de tomar decisões de carreira pode ser uma atitude arriscada para a satisfação profissional. Daí a importância de medir a compatibilidade candidato/empresa, diz Anamaíra.

“ Tome como exemplo duas empresas com culturas bem diferentes como é o caso da Ambev e da Natura. Na Ambev o estilo de trabalho prioriza foco em resultado, agilidade e empreendedorismo. A Natura tem um estilo mais colaborativo e foco nas pessoas e ações de longo prazo. Se um jovem que tem estilo parecido com a Ambev for para a Natura, ou vice e versa, não vai ter a performance esperada”, explica.

Ela explica também que alguns dos participantes da conferência serão escolhidos para fazer uma apresentação de dois minutos para representantes das empresas que estarão no evento.

Serviço:

Conferência Na Prática Gestão Empresarial

Data: 29 de julho de 2019

Horário: das 8h às 18h

Local: São Paulo

Conferência Na Prática Mercado Financeiro

Data: 30 de julho de 2019

Horário: das 8h às 18h

Local: São Paulo