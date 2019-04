Entenda a importância do certificado de proficiência em inglês

Para o mercado de trabalho e educacional, não basta uma pessoa afirmar que fala inglês. Afinal, há formas objetivas de avaliar e comprovar o domínio da língua, seja com o intuito de crescer na carreira ou morar, estudar e trabalhar no exterior. Para isso é que existem provas de proficiência, que fornecem certificados internacionais confiáveis, com notas. O mais conhecido mundialmente é o IELTS, sigla para International English Language Testing System.

Desenvolvido pelo British Council em parceria com a renomada Universidade de Cambridge, o IELTS é uma ferramenta de avaliação de leitura, escrita e compreensão auditiva e oral dos candidatos, que utilizam a nota para apresentar suas credenciais junto a mais de 10 000 organizações – que incluem governos, autoridades de imigração, instituições educacionais, órgãos profissionais e empregadores.

Mais oportunidades

A avaliação é aceita em 140 países, segundo Adriana Colossio, gerente executiva do departamento de exames do British Council, organização britânica que tem 78 anos de experiência em ensino e avaliação de inglês. “Reconhecido globalmente pelo rigor de resultados e segurança à prova de fraudes, o IELTS é a certificação de proficiência em língua inglesa mais popular do mundo”, diz. Só no ano passado, 3 milhões de estudantes fizeram o teste.

Uma boa pontuação no IELTS abre portas, afirma Adriana, porque “garante parte do caminho para entrar nas mais concorridas universidades internacionais, realizar processos imigratórios e ingressar no mercado de trabalho global”. Reino Unido, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, Canadá e África do Sul, por exemplo, utilizam na maioria de suas universidades e faculdades o IELTS como prova padrão.

Nos Estados Unidos, mais de 3 400 instituições usam o IELTS para ingresso de candidatos a especialização, mestrado, doutorado e MBA

No Brasil, o British Council aplica o IELTS em 17 cidades, nas cinco regiões do país: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Manaus, Belém, Campo Grande, Brasília, Goiânia, Curitiba, Londrina e Porto Alegre. E, para a comodidade dos candidatos, são várias as opções de datas e horários, além de ser possível realizar o teste em papel ou no computador.

Preparação gratuita

Ao se inscrever no IELTS com o British Council, além de contar com toda a expertise da proprietária do exame, o candidato tem acesso a uma série de recursos preparatórios grátis. Um deles é o programa Road to IELTS, inteiramente gratuito, composto de 30 horas de aula. São nove tutoriais, mais de 100 atividades interativas e dois simulados para cada habilidade testada: Speaking, Listening, Writing e Reading.

Outras opções, sem custo, disponibilizadas pela instituição são o Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests, disponível na plataforma FutureLearn.com; os simuladores de prova; os vídeos explicativos, que falam dos mais variados aspectos que serão avaliados; e os aplicativos, para estudar onde quiser.

Aqueles que precisam de um reforço extra ainda podem contar com o IELTS SOS. Com aulas online ao vivo destinadas a cada uma das habilidades avaliadas na prova, o curso funciona como uma preparação de última hora para ajudar os candidatos a ganhar mais confiança e esclarecer dúvidas pontuais com os professores especialistas do British Council.