Em busca do consumo eficiente de energia

A matriz energética brasileira é mais renovável do que a mundial. É o que diz o Balanço Energético Nacional (BEN), de 2018, feito pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). A média mundial é de apenas 14% quando o assunto é energia renovável, enquanto, em âmbito nacional, esse número chega a 43,5%.

Mas o país ainda tem muito o que melhorar. E uma das missões da WEG é oferecer soluções eficientes, completas, com funcionamento otimizado que aja em prol do aumento da eficiência energética nas empresas, fábricas e no país.

Confira, a seguir, alguns exemplos das contribuições da multinacional catarinense para o consumo eficiente de energia.