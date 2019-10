Digitalização também é viável para micro e pequenas empresas

Em 2015, uma comissão do World Economic Forum (WEF), composta por 800 executivos e peritos da tecnologia da informação, definiu o que é esperado para 2025 em termos de transformação digital. Entre outras previsões destaca-se o fato de que mais de 80% da população mundial já terá se digitalizado. “A forma de gerir e fazer negócio mudou e, por isso, empresários e empresas de todos os portes devem seguir esse caminho”, afirma Melissa Kfouri, head da Estação da Algar Telecom.

Estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) em 2018 apontou que 63% das companhias do país já estão em processo de digitalização ou se digitalizaram. Mas por que investir na transformação digital e como fazer com que ela caiba no bolso e na realidade das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)?

Passo a passo

Segundo Melissa, primeiro é preciso entender que a digitalização – processo de integrar tecnologia digital a todos os aspectos da empresa – não precisa ser complexa ou envolver um sistema de Tecnologia da Informação (TI) para ser efetiva. O segundo passo é aceitar a necessidade da digitalização, fazer um diagnóstico para entender os principais pontos fracos do negócio e, então, identificar as soluções que mais se adequam a eles. “Pode ser um fluxo de caixa que não está efetivo, uma necessidade de conhecer o perfil dos seus clientes ou de rever o relatório tributário”, diz.

No caso das MPEs, a maioria dos processos ainda é analógica e 95% deles poderiam ser simplificados com soluções digitais, afirma Melissa. Para ela, a digitalização gera ganhos de eficiência, otimiza o atendimento ao cliente, complementa a estratégia de marketing, aprimora o controle de estoque, traz ganhos como conveniência e mobilidade, além de tornar o poder de decisão mais eficiente. “Mas o segredo para não se perder diante de tantas opções de implementação é considerar as necessidades do negócio.”

Para todos os bolsos

Iniciar a transformação digital em uma empresa não precisa ser um processo caro. Como as soluções estão cada vez mais versáteis e personalizadas, tornaram-se também mais acessíveis, principalmente considerando o valor que agregam ao negócio. “A digitalização economiza até 65% do tempo do empresário, que poderá ser utilizado para focar a estratégia do seu negócio e para melhorar a experiência do cliente no consumo dos produtos ou serviços da empresa. Com tantos benefícios, o preço do investimento passa a ser terciário”, ressalta Melissa.

É importante ressaltar que a digitalização não se trata apenas de uma mudança estrutural. Ela também deve envolver a cultura organizacional da empresa, exigindo uma nova forma de pensar e agir interna e externamente. “A evolução digital faz parte do crescimento da companhia e acaba fazendo bem tanto para o relacionamento com os clientes quanto para a estabilidade e probabilidade de futuro dos negócios. No fim das contas, se colocada na ponta do lápis, ela vale muito a pena”, diz.

Confira, abaixo, algumas soluções de digitalização acessíveis listadas pela executiva e a relevância de cada uma: