Decreto sobre armas deve sair nesta sexta e tudo para ler hoje

Reforma da Previdência pode ter regras transitórias

Algumas normas poderiam ser alteradas por projetos de lei e outras, como o regime de capitalização e a idade mínima, devem ser definidas na Constituição.

Capitalização da Previdência pode ter gestão como a do Tesouro Direto

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que a ideia é que trabalhador use plataforma para investir o que poupou em diferentes tipos de aplicação.

MPF investiga se assessor de Mourão e esposa receberam auxílio-moradia irregularmente

Informações são da coluna do Lauro Jardim. Em dezembro, Tamoio foi transferido para a vice-presidência e hoje assessora Hamilton Mourão. Graciela continua na AGLO

Decreto sobre armas deve sair hoje e liberar posse em mais de metade dos municípios do país

A manchete de O Globo revela que o pedido poderá ser encaminhado em 3,1 mil municípios com ao menos 10 homicídios por 100 mil habitantes, onde vivem 170 milhões de pessoas.

Equipe de Paulo Guedes negocia a inclusão de militar na reforma da Previdência

Mais de 90% dos custos com o pagamento de pensões a oficiais da reserva, reformados e dependentes são bancados pelo Tesouro, segundo matéria do Globo

China vai reduzir meta de crescimento do PIB a 6%-6,5%, dizem fontes

Dados a serem divulgados mais tarde neste mês devem mostrar que a economia chinesa cresceu cerca de 6,6% em 2018, o nível mais fraco desde 1990

“Amigo particular” de Bolsonaro é indicado para gerência na Petrobras

Carlos Victor Guerra Nagem é funcionário da estatal há 11 anos e atualmente trabalha em Curitiba.

Novo chanceler muda tudo no Itamaraty

Reportagem do Valor Econômico mostra que áreas como o meio ambiente e apoio às comunidades brasileiras no exterior, perderam status. O departamento de imigração deixou de existir.

Carlos Ghosn é indiciado em Tóquio pela 2ª vez e poderá ser solto

A promotoria o acusa de ter sonegado informações sobre o próprio salário entre 2015 e 2018.

Para combater Netflix, Apple se alia a Samsung, LG e Sony

Empresa reforça sua divisão de serviços e abre novos caminhos nas Smart TVs.

Maduro ameaça dissolver Parlamento e oposição pede intervenção militar

A posse foi criticada por EUA, União Europeia, OEA e países vizinhos. Foi a primeira vez que um presidente não assumiu o cargo diante do Parlamento.

Presidente do Comitê Olímpico Japonês é acusado de corrupção na França

Tsunekazu Takeda é suspeito de ter subornado membros africanos do Comitê Olímpico Internacional para que Tóquio sediasse as Olimpíadas de 2020.

EUA esperam visita de principal negociador de comércio da China

As duas maiores economias do mundo tentam forjar um acordo para acabar com a guerra tarifária.

EUA confirmam saída de tropas da Síria

Nesta semana, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca disse que os EUA não sairiam da Síria sem garantir a segurança dos aliados.

Política e mundo

Embraer confirma aprovação de fusão com Boeing pelo governo brasileiro

Expectativa da empresa é que a negociação seja concluída até o final de 2019.

Após impasse, Bolsonaro confirma Vilalva na presidência da Apex. Vilalva substituirá oficialmente Carreiro, que foi demitido na quarta-feira, 9, mas se recusava a deixar a função até uma decisão do Presidente da República.

Presidente da Apex abre crise no governo ao recusar demissão. Alex Carreiro abriu crise na agência, mas não aceitou a demissão anunciada pelo chanceler Ernesto Araújo e foi trabalhar normalmente.

Empresas francesas registram prejuízo milionário após onda de protestos. Movimento “coletes amarelos” começou em meados de novembro como uma manifestação contra impostos sobre o diesel.

Fed: Paralisação longa terá efeito considerável sobre economia americana. Governo dos EUA está parcialmente fechado desde o final de dezembro.

Parlamento venezuelano não reconhece legitimidade do novo governo Maduro. Assembleia Nacional da Venezuela considera a eleição vencida pelo líder chavista como fraudulenta.

Argentina não reconhece Maduro e anuncia sanções contra a Venezuela. A Argentina suspendeu a entrada no país de “integrantes de alto nível do regime venezuelano”.

Ex-advogado de Trump prestará depoimento ao Congresso dos EUA. Cohen foi sentenciado em dezembro a três anos de prisão por seu papel em fazer pagamentos ilegais a uma mulher para ajudar a campanha de Trump.

Enquanto você desligou…

PSB não vai apoiar Maia e articula bloco amplo de centro-esquerda. Sigla agora espera uma posição de PDT e PCdoB, para tomar uma decisão conjunta sobre quem será o candidato do grupo.

Ibovespa fecha em nova máxima e encosta em 94 mil pontos. Índice de referência do mercado acionário doméstico, bolsa paulista encerrou com acréscimo de 0,21%, a 93.805,93 pontos, novo recorde de fechamento.

Renault diz que não houve fraude na remuneração de Ghosn em 2017 e 2018. Montadora francesa disse que “conforme a petição inicial, a missão [de investigação] continuará com os exercícios anteriores”.

Investidores questionam futuro da Amazon após divórcio de Jeff Bezos. Bezos, quem a Forbes lista como a pessoa mais rica do mundo, tem uma fortuna estimada em 136,2 bilhões de dólares.

Volkswagen e China lideram investimento de US$300 bi em carros elétricos. A China há décadas tem buscado alcançar montadoras alemãs, japonesas e norte-americanas, que dominam a tecnologia de motores a combustão interna.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado o IPCA mensal e anual. Nos Estados Unidos, o IPC núcleo mensal e anual, o balanço orçamentário federal e as posições líquidas de especuladores no relatório do CFTC. NA Zona do Euro, é esperado o discurso de Mersch, da Banco Central Europeu.