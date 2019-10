Como se programar para fazer MBA no exterior

Ter um diploma de Master of Business Administration (MBA), pós-graduação destinada a profissionais de negócios e administração, mas que também atrai pessoas de outras formações, faz diferença na carreira. De acordo com pesquisa feita pelo Graduate Management Admission Council (GMAC), divulgada em 2019, 88% dos empregadores têm a intenção de contratar candidatos com esse título. Além da especialização, quem procura um curso como esse tende a aproveitar os estudos para passar uma temporada fora do país, aperfeiçoando um segundo idioma e agregando novas experiências culturais ao currículo.

Candidatar-se a um MBA no exterior, porém, exige bastante estudo e planejamento, além de muitos pré-requisitos, como experiência de pelo menos dois anos no mercado de trabalho, um bom histórico acadêmico, cartas de recomendação, realização de provas de proficiência no idioma em que o curso é ministrado, testes de admissão e entrevistas presenciais ou virtuais. É preciso levar em consideração também a duração do curso, o país onde fica a instituição de ensino, passaporte, visto, todas as burocracias para a viagem e um detalhe ainda mais importante: como ficará a vida financeira longe de casa.

A primeira coisa para cuidar é o pagamento do tuition ou matrícula do curso, que pode ser feito antes mesmo de sair do Brasil. A Remessa Online, plataforma brasileira de pagamentos internacionais, oferece uma solução simples para o pagamento do curso. Para valores abaixo de 10 000 dólares, a aprovação na plataforma é automática. “Nosso propósito é aumentar a eficiência e reduzir os custos transacionais para que o brasileiro possa explorar oportunidades globais, e a nossa solução de pagamento de cursos no exterior consegue ser a mais barata do mercado, mas com a melhor experiência para os nossos clientes”, afirma Alexandre Liuzzi, diretor de estratégia e cofundador da Remessa Online.

Na Remessa Online, o envio é feito por meio do próprio site. Para quem tem o cadastro simples, é possível enviar até 37 500 reais por dia e 75 000 reais por ano. Se a pessoa tiver o cadastro completo, o limite operacional é calculado com base no patrimônio declarado no imposto de renda, mas o cadastro na Remessa Online para essa operação também é digital. O montante chega à conta escolhida em até um dia útil e, no caso do Reino Unido ou bancos participantes do SEPA Instant, na Europa, o envio é feito no mesmo dia.

Para enviar dinheiro a uma pessoa física no exterior, leva-se em conta a cotação comercial do dólar, mais um custo de transação, conhecido como spread, de apenas 1,3%, além do IOF, enquanto em outros bancos esse valor chega a ser de 7% a 10%. Quando o envio é feito para uma conta de outra pessoa – o pai mandando dinheiro para o filho, por exemplo –, o IOF é de 0,38%. Quando o envio é feito para uma conta de mesmo titular, o IOF é de 1,1% e, em envios abaixo de 2 500 reais, há uma taxa bancária de 5,90 reais. Bancos tradicionais chegam a cobrar 200 reais para esse tipo de operação.

Resolvida a vida financeira, é chegada a hora de escolher onde estudar. Para ajudar os interessados a dar esse passo, todos os anos, o jornal inglês Financial Times divulga um ranking com os 100 melhores programas de MBA do mundo. Ele considera a qualidade do curso e destaca o aumento salarial e a porcentagem de graduados empregados em até três anos após a conclusão dos estudos.

Confira, abaixo, os dez primeiros da lista:

1. Stanford Graduate School of Business

O programa presencial e integral de dois anos da Stanford Graduate School of Business ficou em primeiro lugar na lista dos melhores MBAs do mundo pelo segundo ano consecutivo. O aumento salarial dos profissionais formados é de 129% e a empregabilidade chega a 88%.

A escola de negócios foi fundada em 1925, na Califórnia. Seu rigoroso e prestigiado programa de MBA é conhecido por ser o mais seletivo do mundo, com taxa de aceitação de apenas 5% a 10% entre todas as inscrições recebidas. Enquanto a maioria das turmas de MBA costuma contar com uma média de 700 alunos, na Stanford, as vagas são limitadas a 370. O curso tem custo médio de 70 000 dólares por ano.

Com foco em transformar seus estudantes em futuros líderes, o curso da Stanford ainda ganhou destaque no ranking da Financial Times como o melhor na progressão de carreira e em networking para seus ex-alunos. Também representa os maiores salários após três anos de graduação, com uma média de 228 000 dólares anuais.

2. Harvard Business School

Apesar de aparecer em segundo lugar no ranking, a Harvard Business School, situada em Boston, é a mais famosa do mundo e, na pesquisa, foi a instituição mais mencionada para recrutamento de ex-alunos. O aumento salarial de quem se forma no MBA de Harvard é de 112% e a empregabilidade, de 89%.

Focada em administração de empresas, a escola de pós-graduação da Universidade Harvard oferece um programa de MBA de dois anos de curso presencial e integral, voltado a preparar seus alunos para a vida real do mercado global, com custo anual de 70 000 dólares.

Cada turma tem uma média de 900 estudantes e, ao todo, já foram graduados mais de 50 000 alunos de 170 países, entre eles os políticos George W. Bush, Mitt Romney e Michael Bloomberg. Sua média de aceitação entre as aplicações é de 12% e sua metodologia de ensino se destaca por ser baseada principalmente em estudos de caso.

3. Insead

Em terceiro lugar – e o melhor da Europa –, ficou o Instituto Europeu de Administração de Empresas (Insead), com aumento salarial de 104% e 81% de chance de empregabilidade para quem se formou lá.

A escola de negócios francesa, membro da Sorbonne Universités, conta com três campi espalhados pelo mundo: na França, em Singapura e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O programa de MBA, oferecido nas unidades da França e de Singapura, tem duração de um ano e o investimento médio é de 85 000 euros.

Mais de 27 000 pessoas já receberam o diploma de MBA da Insead. Em 2019, os alunos são de 90 nacionalidades e têm cerca de seis anos de experiência profissional, com idade média de 29 anos. A maioria dos estudantes tem carreira na área de administração (33%), seguida por engenharia (28%), economia (13%), ciências (8%), direito ou ciências políticas (7%), humanas (6%) e comunicação (1%).

4. University of Pennsylvania: Wharton

A Wharton School, vinculada à Universidade da Pensilvânia, é a mais antiga escola de administração dos Estados Unidos, fundada em 1881. Ela ficou em quarto lugar, com aumento salarial de 114% e impressionantes 95% de empregabilidade.

O programa de MBA tem dois anos de duração e oferece 18 opções de especialização. O investimento é de cerca de 80 000 dólares anuais. As turmas contam com uma média de 800 alunos e a escola recebe mais de 5 000 aplicações anualmente. Mais de 99 000 estudantes, de 153 países, já receberam o diploma de MBA da Wharton.

5. Ceibs

A China Europe International Business School (Ceibs) foi para o quinto lugar – em 2018, ficou em oitavo – e se tornou a instituição chinesa com a melhor posição até o momento. Sua taxa de aumento salarial é de 183% e a empregabilidade alcança os 93%.

A Ceibs, fundada em 1994, foi o primeiro instituto de ensino focado em administração a oferecer um programa integral de MBA na China. Para os interessados, existe uma opção mais longa de estudos, de 18 meses, ou uma versão intensiva, de 12.

O investimento médio é de 60 000 dólares e, até 2018, 22 000 alunos, de todas as partes do mundo, já haviam passado por lá.

Outra escola do país, a Fudan University School of Management, em Xangai, apresentou o maior aumento salarial de toda a lista após o curso: 195%.

6. London Business School

Fundada em 1964, a LBS faz parte da Universidade de Londres, no Reino Unido, e ficou na sexta posição, segundo o Financial Times, com aumento salarial de 102% e empregabilidade de 94%.

Oferece um dos programas de MBA mais flexíveis do mundo: o aluno pode optar por estudar por 15, 18 ou 21 meses, de acordo com suas necessidades. Também durante as férias, é possível ingressar em diferentes programas de estágio.

Na última chamada, foram selecionados 485 estudantes, de 64 nacionalidades. O investimento é de 82 000 dólares anuais.

7. University of Chicago: Booth

Com aumento salarial de 126% e empregabilidade de 96% para quem se formou, a Booth School of Business, parte da Universidade de Chicago, ficou na sétima posição com um programa de MBA executivo de 21 meses, 18 especialidades, quatro cursos diferentes e opções de estudo em Chicago, Londres ou Hong Kong.

O investimento é de 194 000 dólares para quem quer estudar no campus norte-americano, 167 000 dólares para quem optar pela Europa e 172 000 dólares para cursar o MBA na Ásia.

8. MIT Sloan School of Management

Sloan é uma das cinco faculdades do renomado Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Cambridge, nos Estados Unidos. No oitavo lugar, ela aparece com aumento salarial de 107% e empregabilidade de 95% após o término do curso.

Especializada em negócios, a Sloan conduz pesquisas em áreas como finanças, empreendedorismo, marketing, planejamento estratégico, economia, cadeia de suprimentos e tecnologia da informação. Já se formaram 136 000 profissionais no programa de MBA da instituição e o investimento médio é de 77 000 por ano.

9. Columbia Business School

Situada na cidade de Nova York, a Columbia Business School é a mais antiga faculdade focada em negócios do mundo.

Sua taxa de aumento salarial é de 114% e empregabilidade, de 90% para os alunos que cursaram o seu programa de MBA. O estudo é de dois anos, integral e com investimento médio de 77 000 dólares anuais.

10. Haas School of Business

A Haas School of Business é uma das 14 escolas e faculdades da Universidade da Califórnia, situada na cidade de Berkeley. Pelo segundo ano consecutivo ela conquistou a décima posição na lista. Os profissionais que possuem diploma de MBA da Haas contam com aumento salarial de 104%, em média, além de empregabilidade de 93%, segundo a lista de 2019.

Para a classe de 2020, está prevista a graduação de 291 alunos. Para quem não mora na Califórnia, o investimento anual é de 64 652 dólares apenas para os estudos. O curso pode ser feito em período integral ou apenas às tardes e nos finais de semana, com programas de cinco a 30 meses, dependendo da escolha do estudante.