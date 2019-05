Churrasqueiros do Brasil garantem vaga em mundial de churrasco em Sydney

São Paulo – O brasileiro Daniel Lee, renomado pitmaster (mestre-churrasqueiro especialista em defumação), e um time brasileiro de profissionais do churrasco participam, pela primeira vez, do Barbecue Wars, competição internacional dentro do mega evento Meatstock, que acontece de 3 a 5 de maio, em Sydney, Austrália.

A equipe nacional da Pitmasters Brasil briga pelo título de melhor churrasco do mundo representando nosso país de forma inédita por lá. São 60 equipes servindo pratos em frente a um público de cerca de 20 mil pessoas.

Rodrigo Bueno, de Caxias do Sul, Robson Borchoski, de Guarapuava, Jefferson Taboada, de Santos, André Prates, de Belo Horizonte, Luã Tavares, do Rio de Janeiro e o capitão, Cassiano Rubi, de São Paulo, vão defumar na técnica de churrasco americano cinco tipos de proteínas: Frango, Costela de Porco (Pork ribs), Cordeiro, Copa lombo suíno (Pulled Pork) e Peito Bovino (Brisket).

Enquanto isso, Daniel Lee, idealizador da Pitmasters Brasil, única entidade brasileira a certificar os churrasqueiros para competir internacionalmente, vai integrar a mesa de jurados que avaliam as carnes.

“É muito rico ter o maior número de países competindo nesses eventos. Fui entender o que seria necessário para ter uma equipe nesses lugares. Queria que esse lado profissional brasileiro fosse conhecido por meio da carne”, conta.

Para os apaixonados por churrasco que gostam de emoção, dá para acompanhar tudo o que acontece nos perfis de Instagram da Pitmasters Brasil. A turma toda já está por lá.