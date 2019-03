As ações que ajudaram a Bolsa a alcançar os 100 mil pontos

São Paulo – A sessão da última segunda-feira entrou para história no mercado financeiro brasileiro. O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, alcançou a marca dos 100 mil pontos pela primeira vez. Analistas acreditam que o rali deve continuar e o índice pode alcançar os 125 mil pontos até o final do ano.

O otimismo que inundou o mercado nos últimos meses foi reflexo da possibilidade de mudança de governo e na perspectiva de que seja feito o ajuste fiscal, por meio da reforma da Previdência, reforma tributária entre outros.

Desde às eleições presidenciais, com a vitória de Jair Bolsonaro, o Ibovespa acumula valorização de 15,65%. Entre as ações que mais subiram no período estão justamente as que refletem o cenário doméstico.

Álvaro Frasson, analista da Necton Corretora, explica que em um governo mais pró-mercado é esperado que haja um enxugamento da máquina pública e uma redução da atuação do governo nas empresas, por meio de privatizações. É o caso, por exemplo, da Eletrobras. As ações ordinárias da companhia já subiram mais de 60% desde outubro do ano passado.

Além disso, a mudança de governo impacta diretamente na governança corporativa das estatais, com a troca de comando e possíveis alterações nos planos de investimentos ou desinvestimentos. É o caso do Banco do Brasil. Todo este cenário fez com que o preço das ações saísse da casa dos 30 reais para 54 reais. O analista destaca que além da estatal, o setor bancário se beneficiou com a melhora da demanda local. “Com a melhora da economia, há um aumento da demanda por financiamento, os bancos ganham no volume e se beneficiam deste movimento.”

A pedido do site EXAME a Economatica, provedora de informações financeiras, apontou as ações que mais valorizaram desde o segundo turno das eleições. Confira abaixo: