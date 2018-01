As 30 PMEs que têm os funcionários mais felizes no Brasil

São Paulo – A FoxBit, que se autointitula “a maior bolsa de bitcoins da América Latina”, é a empresa campeã do ranking de satisfação profissional entre as pequenas e médias empresas, de acordo com dados divulgados pelo Love Mondays.

A lista traz as 30 PMEs que obtiveram os maiores índices na plataforma. Foram consideradas apenas as empresas que receberam ao menos 15 avaliações.

Lá, usuários podem consultar informações sobre salários e sobre ambiente de trabalho e níveis de satisfação dos profissionais mediante a publicação de suas próprias opiniões e avaliações sobre atual ou ex empregador. As notas vão de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.

A lista com as 50 grandes empresas (com mais de 500 funcionários) mais amadas por seus funcionários no Brasil também foi divulgada hoje e a consultoria de tecnologia e inovação ThoughtWorks ficou em primeiro lugar do ranking.

O diferencial dessa pesquisa, diz Luciana Caletti, CEO e cofundadora do Love Mondays, é o fato de que não é ranking em que as empresas podem se inscrever. “É totalmente espontâneo”, diz Luciana.

A seguir, confira as 30 PMEs que entraram para o ranking, as notas de satisfação geral conquistadas ao longo de janeiro a novembro de 2017.

1. Foxbit – Bitcoin no Brasil

Empresa Foxbit – Bitcoin no Brasil Nota 4,95 Número de avaliações 21

2. Inspira Tecnologia

Empresa Inspira Tecnologia Nota 4,947 Número de avaliações 19

3. Bela Pagamentos

Empresa Bela Pagamentos Nota 4,912 Número de avaliações 34

4. TechFit Apps

Empresa TechFit Apps Nota 4,833 Número de avaliações 18

5. Escale

Empresa Escale Nota 4,804 Número de avaliações 56

6. DP6

Empresa DP6 Nota 4,781 Número de avaliações 32

7. Strider

Empresa Strider Nota 4,75 Número de avaliações 16

8. Bluesoft

Empresa Bluesoft Nota 4,72 Número de avaliações 25

9. Creditas

Empresa Creditas Nota 4,716 Número de avaliações 67

10. Youse Seguros

Empresa Youse Seguros Nota 4,714 Número de avaliações 21

11. SYDLE

Empresa SYDLE Nota 4,667 Número de avaliações 15

12. Contentools

Empresa Contentools Nota 4,65 Número de avaliações 20

13. Elo7

Empresa Elo7 Nota 4,636 Número de avaliações 33

14. Yaman

Empresa Yaman Nota 4,615 Número de avaliações 26

15. Olist

Empresa Olist Nota 4,583 Número de avaliações 24

16. GuiaBolso

Empresa GuiaBolso Nota 4,579 Número de avaliações 19

17. INETX

Empresa INETX Nota 4,529 Número de avaliações 17

18. Sciensa

Empresa Sciensa Nota 4,517 Número de avaliações 29

19. Trezo

Empresa Trezo Nota 4,5 Número de avaliações 24

20. Pagar.me

Empresa Pagar.me Nota 4,5 Número de avaliações 26

21. FCamara Formação e Consultoria

Empresa FCamara Formação e Consultoria Nota 4,483 Número de avaliações 116

22. M4U

Empresa M4U Nota 4,464 Número de avaliações 28

23. Objective Solutions

Empresa Objective Solutions Nota 4,443 Número de avaliações 61

24. MundiPagg

Empresa MundiPagg Nota 4,421 Número de avaliações 19

25. Nube

Empresa Nube Nota 4,414 Número de avaliações 70

26. Sympla

Empresa Sympla Nota 4,367 Número de avaliações 30

27. SambaTech

Empresa SambaTech Nota 4,333 Número de avaliações 18

28. Venturus

Empresa Venturus Nota 4,333 Número de avaliações 24

29. Grupo Servnac

Empresa Grupo Servnac Nota 4,32 Número de avaliações 25

30. Empiricus