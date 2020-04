Alunos da rede pública ganham apoio extra na rotina de estudos

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorrem no mês de maio, mais precisamente entre os dias 11 e 22. Apesar de, até o momento, as datas das provas não terem sido alteradas, o Inep – instituto responsável pela aplicação do exame, dobrou o número de candidatos que vão participar da versão digital da prova. Agora, 100 mil estudantes podem optar por essa modalidade, no ato da inscrição. Lembrando que os exames presenciais acontecem nos dias 1º e 8 de novembro, e os digitais nos dias 22 e 29 do mesmo mês. Em 2019, o Enem registrou mais de 5 milhões de inscritos.

Neste ano, um forte impacto na rotina dos estudantes que se preparam para o exame foi a suspensão das aulas por conta da quarentena, decorrente da pandemia do novo coronavírus. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os alunos do ensino médio estão sem ir para a escola desde o dia 16 de março. Privados dos encontros presenciais, muitos jovens têm buscado alternativas para manter os estudos em casa.

Plataforma gratuita para alunos da rede pública

Com o objetivo de ajudar os estudantes dos últimos anos do ensino médio em meio ao cenário delicado provocado pela COVID-19, o Eleva e a Estácio – duas gigantes do segmento de educação – se uniram para criar, em tempo recorde, a plataforma de ensino Resolve Sim.

Acessível via computador, smartphone ou tablet, o serviço é gratuito para os alunos da rede pública, e sem qualquer limitação de conteúdo. A expectativa das duas instituições é receber mais de 1 milhão de estudantes ainda neste ano.

“Vivemos um momento em que todos devem se unir para sairmos mais fortes. É hora de pensarmos em como ajudar quem tem menos recursos para enfrentar a situação. Ao prepararmos todo o ensino não presencial para os nossos alunos, pensamos que poderíamos fazer a diferença na vida de muitos alunos da rede pública, dando um suporte nesse momento tão delicado”, afirma Bruno Elias, presidente do Eleva Educação.

O Resolve Sim combina o conteúdo de qualidade produzido pelo Eleva Educação – o maior grupo privado de educação básica do Brasil, com 80 mil alunos em suas escolas e mais de 100 mil alunos na sua Plataforma de Ensino – à metodologia e tecnologia digitais da Estácio, maior universidade brasileira e líder em inovação no EaD.

Os temas apresentados na plataforma distribuem-se em quatro áreas de conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Ciências da Natureza. Além disso, há uma área especial com acesso às provas de preparação – os famosos simulados. Ao todo, serão 48 aulas completas e a maioria já está disponível para acesso.

De acordo com o Edital do Enem 2020, as provas deste ano serão compostas por 180 questões e uma redação que se dividirá em: redação, 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões de Ciências Humanas no primeiro dia; e, no segundo dia, 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

Para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos do Resolve Sim, as empresas também investiram na metodologia de ensino e nos objetos de aprendizagem, desenvolvendo e-books, infográficos e games exclusivos. Planos de estudos detalhado e tarefas que contam com o acompanhamento de professores e tutores também completam a rotina de ensino a distância. O projeto contou com a expertise de cem profissionais, provenientes de ambas as empresas, para auxiliar os alunos da rede pública a se preparem para o vestibular e o Enem.

“A nossa universidade sempre esteve ligada à democratização do ensino e nós conhecemos a capilaridade e a força incrível do ensino digital. Usamos nossa expertise no ensino digital, que é o que mais cresce no país, para criar rapidamente uma plataforma do zero, com a nossa metodologia de ensino, com vídeos curtos, textos de apoio, podcasts e exercícios”, finaliza Aroldo Alves, vice-presidente de Operação Digital da Estácio.

Acesse resolvesim.com.br e conheça a plataforma.