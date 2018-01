53 concursos públicos selecionam para salários de até R$ 26,1 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Transpetro

O processo seletivo público que selecionará 321 profissionais para o quadro de mar da companhia. São 107 vagas para o cargo de moço de convés, 94 para moço de máquinas, 44 para cozinheiro, 31 para condutor mecânico, 14 para condutor bombeador, 14 para taifeiro, 14 para eletricista e 3 para auxiliar de saúde, além da formação de cadastro de reserva. Para concorrer, o candidato deve possuir registro de aquaviário, de acordo com a Norma da Autoridade Marítima (Normam 13) e estar com os documentos básicos originais devidamente atualizados pelo Cadastro e Controle e Certificação da Marinha (Sisaqua) de acordo com a categoria pretendida.

Salário: até 6.619,90 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Cesngranrio

BA – MG- RJ- Indústrias Nucleares do Brasil

O processo seletivo é para formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio/técnico e superior. De nível superior há vagas para administrador, advogado, analista de comércio exterior, analista de comunicação, analista de sistemas, assistente social, auditor, biólogo, bibliotecário, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro da computação, engenheiro de automação e controle, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro metalúrgico, engenheiro químico, físico, geólogo, médico do trabalho, psicólogo e químico.

Salário: até 6.094 reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site Gestão de concursos

SUL E SUDESTE

SP – Fundação Criança de São Bernardo do Campo

São 26 oportunidades de nível fundamental, médio e superior para os cargos de analista de licitações e contratos, assistente administrativo pleno, assistente administrativo sênior, almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, comprador, coordenador de programa social, cozinheira, educador social júnior, educador social pleno, educador social sênior, encarregado de almoxarifado, motorista, porteiro, recepcionista, técnico de controle interno, técnico em nutrição, tesoureiro e zelador.

Salário: até 9.036,73 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site Ibam

SP – Prefeitura de Guararema

Há oportunidades para médico, analista, contador, enfermeiro e para diversos cargos, só que a maioria das vagas é para cadastro de reserva. Vagas imediatas são apenas para algumas especialidades médicas. Confira o edital.

Salário: até 8.299,97 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site do Consesp

SP – Prefeitura de Piracicaba

São 19 vagas para os níveis fundamental médio e superior.

Salário: até 7.355,29

Inscrições: até 28 de janeiro SH Dias http://www.shdias.com.br/Concurso/Detail/192?origem=H

SP – Previdência do Município de Leme

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para procurador autárquico, contador, assistente social, entre outras. Confira o edital

Salário: até 5.095,72 reais

Inscrições: até 29 de janeiro pelo site Dedalus

SP – Prefeitura de Tatuí

São 158 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médicos em diversas especialidades, para professores, motorista, entre outras.

Salário: até 10.334,51 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da SH Dias

SP – Câmara Municipal de Indaiatuba

O concurso oferece 31 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para profissionais como jornalista, procurador jurídico, controlador interno, analista de sistemas, agente administrativo, técnico em informática, entre outros.

Salário: até 8,395.08 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Fundação Vunesp

SP – Prefeitura de Sertãozinho

Há 52 vagas dos níveis fundamental, médio e superior, inclusive para engenheiro civil, psicólogo, bibliotecário e analista de orçamento e planejamento.

Salário: até 8.804,43 reais

Inscrições: até 1º de fevereiro pelo site da Fundação esp

SP – Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

São 11 vagas de nível fundamental, médio e superior para os cargos de auxiliar de serviços gerais, agente previdenciário, técnico de enfermagem, técnico de tecnologia da informação, analista previdenciário, assistente social, contador, controlador interno, enfermeiro, médico e procurador autárquico.

Salário: até 7.589,62 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da Vunesp

RJ- Prefeitura de Cardoso Moreira

São 50 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para professor para médico, enfermeiro, engenheiro civil, psicólogo, farmacêutico, entre outras.

Salário: até 5.304,78 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site Gualimp Consultoria

RJ – Petrobras

As vagas de nível superior são para administrador júnior, advogado júnior, analista de sistemas júnior – processos de negócio, contador júnior, economista júnior, engenheiro de produção júnior e estatístico júnior. As oportunidades são para Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro, Seropédica, além de Macaé. Ao todo são 353 vagas – 57 imediatas e 296 para formação de cadastro de reserva

Salário: até 10.544,04 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Cesgranrio

RJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

São 307 vagas de nível médio e superior para os cargos de técnico-administrativos e outro para professores.

Salário: até 9.585,67 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site da UFRJ

MG – Prefeitura de Cabeceira

Há 64 vagas para todos os níveis. Médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, entre outros profissionais podem se candidatar às oportunidades.

Salário: até 10.938 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site da Fundação Guimarães Rosa

MG – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul – CISRU

O concurso oferece 269 vagas para profissionais de nível médio e superior, inclusive para enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, médico, assistente administrativo, entre outros profissionais.

Salário: até 7.050 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site do CISRU

MG – Prefeitura de Bom Jesus do Amparo

São 72 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para engenheiro civil, médico, dentista, nutricionista, professor, entre profissionais de diversas outras áreas.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site da Fundep

MG – Prefeitura de Extrema

São 491 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para analistas, assistentes, médicos em diversas especialidades, engenheiro agrônomo, fisioterapeuta, jornalista, técnicos em diversas áreas.

Salário: até 6.388,91 reais

Inscrições: até 28 de janeiro pelo site do Consesp

ES – Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo

São 1025 vagas de nível superior para professor e pedagogo.

Salário: até 6.256,65 reais

Inscrições: até 5 de fevereiro pelo site da Fundação Carlos Chagas

PR – Prefeitura de Nova Tebas

Oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Médicos em diversas especialidades, engenheiros, advogado, arquiteto são alguns dos profissionais de nível superior que podem se candidatar à seleção.

Salário: até 12.753,60 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de Tupãssi

O concurso oferece 22 vagas para todos os níveis, inclusive para médico, advogado, dentista, nutricionista, veterinário, entre outros.

Salário: até 10.988,49 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site do Instituto UniFil

PR – Prefeitura de Reserva

São 28 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para farmacêutico, médico, pediatra, professor, entre outras.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site Concursos Fau

PR – Prefeitura de Colorado

São 44 vagas de nível fundamental médio e superior.

Salário: 12.030,29 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site KLC Concursos

PR – Prefeitura de Tupãssi

São 22 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Tem oportunidade para médico, nutricionista, odontólogo, veterinário, entre outras.

Salário: até 10.988,49 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site do Instituto Unifil

PR -Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná

São 20 vagas de nível médio e superior para os cargos de auxiliar de regulação e de especialista em regulação.

Salário: 6.869,29 reais

Inscrições: até dia 31 de janeiro pelo site da Fauel

SC – Companhia Águas de Joinville (CAJ)

Há 5 vagas para todos os níveis, além de cadastro reserva. Entre os cargos estão os de advogado, analista contábil, analista de compras e licitações, biólogo, geógrafo, jornalista, entre outros.

Salário: até 7.964,50 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site da Fepese

SC –Tribunal de Justiça de Santa Catarina

São 60 vagas para as cidades de Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí, Canoinhas, Chapecó e Joaçaba para juiz leigo

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de janeiro pelo site da Vunesp

SC – Prefeitura de Nova Itaberaba

São 14 vagas para os níveis fundamental médio e superior. Há oportunidades para médico, psiquiatra, nutricionista, professor, entre outras.

Salário: até 14.341,80 reais

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site Epbazi

SC- Prefeitura de Governador Celso Ramos

São 39 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. São dois editais, um na área de obras e outro na área de saúde.

Salário: até 5.125 reais

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site da Faepesul

RS- Prefeitura de Monte Belo do Sul

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior. Assistente social, fonoaudiólogo, médico, pedagogo, psicopedagogo são alguns dos profissionais procurados.

Salário: até 11.100,13 reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site da Fundatec

RS – Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Há 1.200 vagas para nível superior. Os cargos disponíveis são de escrivão de polícia e inspetor de polícia.

Salário: até 6.366,80 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de Catuípe

São 11 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidade para médico, fiscal sanitário. Tesoureiro.

Salário: até 11.436,30 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site Objetivas

RS – Prefeitura de São Vicente do Sul

São 48 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, procurador, engenheiro civil, entre outros

Salário: até 5,495.73 reais

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site Objetivas

CENTRO OESTE

MS – Ministério Público de Mato Grosso do Sul

São 10 vagas para promotor. É preciso ser bacharel em direito e ter no mínimo três anos de efetivo exercício de atividade jurídica.

Salário: 23.512,65 reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site da Fapec.

MT – Prefeitura de Várzea Grande

O concurso oferece 2.678 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, inclusive para procuradores municipais, médicos, dentistas, enfermeiros, auditores internos, engenheiros, gestores municipais, professores, jornalistas, entre outros profissionais.

Salário: até 8,8 mil reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site da UFMT

MT – Prefeitura de Nova Xavantina

São 28 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, enfermeiro, engenheiro civil, médico generalista, médico ginecologista/obstetra, médico veterinário, professor (pedagogia ou normal superior- zona urbana e zona rural), psicólogo.

Salário: até 13.192,58 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site Atame.

DF – Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

São 300 vagas de nível médio e superior divididas entre as carreiras de oficial técnico de inteligência, oficial de inteligência e agente de inteligência.

Salário: até 16.620,46 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site do Cebraspe

DF – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap)

São 96 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para contador, advogado, arquiteto, engenheiro agrimensor, engenheiro civil, geólogo, médico do trabalho, entre outras.

Salário: 12.647,36 reais

Inscrições: até 2 de fevereiro pelo site da Inaz do Pará

DF- Conselho Federal de Medicina

São 183 vagas imediatas e para cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Há oportunidades que exigem formação superior para advogado, analista de tecnologia da informação, bibliotecário e jornalista.

Salário: até 9.427,93 reais

Inscrições: até 16 de fevereiro pelo site Iades

GO – Saneamento de Goiás

São 338 vagas de nível médio e superior. Há vaga para engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, médico, enfermeiro, advogado, analista de sistemas, biólogo, administrador, economista, contador, entre outras.

Salário: até 9.262,41 reais

Inscrições: até 5 de fevereiro pelo site de concursos da UFG

NORTE E NORDESTE

AP – Defensoria Pública do Estado do Amapá

São 40 vagas de nível superior para o cargo de defensor público. É preciso comprovar dois anos de carreira jurídica.

Salário: 13.280,01 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da Fundação Carlos Chagas

AL- Tribunal de Justiça de Alagoas

São 131 vagas, sendo 100 para técnico judiciário – área judiciária; 15 para analista judiciário – oficial de justiça avaliador; 15 para analista judiciário – área judiciária e uma para analista judiciário – área de estatística.

Salário: até 5.101,92 reais

Inscrições: até 12 de fevereiro pelo site da FGV

AM – Universidade Federal do Amazonas (Ufam)

São 81 vagas distribuídas entre as unidades acadêmicas da capital e do interior do Amazonas.

Salário: até 9,585.67 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Ufam

RN – Prefeitura de Nova Cruz

São 132 vagas de fundamental, médio e superior. Engenheiro civil, advogado, bioquímico, médico, nutricionista, psicólogo e enfermeiro estão entre os profissionais de nível superior buscados.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 5 de fevereiro pelo site do núcleo de concursos da UFRN

MA – Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

São mil vagas para as áreas administrativa, assistencial e médica em unidades de saúde do Maranhão administradas pela EMSERH.

Salário: até 7.425,31 reais

Inscrições: até 22 de janeiro pelo site do Instituto AOCP

MA – Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão

São 30 vagas de nível médio e superior para os cargos de analista executivo, analista previdenciário e técnico previdenciário.

Salário: 9.600 reais.

Inscrições: até 23 de fevereiro pelo site da Fundação Carlos Chagas.

CE – Universidade Federal do Cariri (UFCA)

São cinco vagas de nível superior para professores para as áreas de estudo: construções rurais e topografia; saneamento; construção civil, instalações prediais; metais; e química geral e ensino de química.

Salário: até 10.043,14 reais.

Inscrições: até 28 de janeiro pelo site da UFCA

PE – Prefeitura de Panelas

Há oportunidades para médicos em diversas especialidades, enfermeiro, fiscal de tributos, auxiliares, encanadores, entre outras.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site da ADM Tec

PE – Prefeitura de São Joaquim do Monte

São 191 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidade para psicólogo, professor, motorista, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, agente, analista.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site Adm Tec

PE – Prefeitura de Altinho

São 219 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. De nível superior são buscados profissionais como, por exemplo, médico, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, analista, auditor, entre outros.

Salário: até 5.726 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site Adm Tec

PE – Universidade Federal de Pernambuco

São 89 vagas de nível superior para professores do magistério superior e duas para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Colégio de Aplicação (CAp). Veja o edital.

Salário: até 9.585, 67 reais

Inscrições: até 8 de março pelo site da universidade

RO – Câmara Municipal de Cacoal

Há 13 oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, inclusive para contador, intérprete de libras, técnico em informática, entre outros profissionais.

Salário: até 9.206,74 reais

Inscrições: até 21 de janeiro pelo site do Ibade

TO – Procuradoria Geral do Estado do Tocantins

São 40 vagas de nível superior para procuradores.

Salário: até 26.125,17 reais

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site da Fundação Carlos Chagas

TO- Polícia Militar de Tocantins

São 1 mil vagas para soldados e 40 vagas para oficiais. Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 18 anos e máxima de até 30 anos, na data de inscrição; altura mínima de 1,63m para homens e 1,60m para mulheres; carteira de habilitação a partir da categoria B; além de outros requisitos previstos no edital.

Salário: até 8.382,10 reais

Inscrições: até 9 de fevereiro pelo site Instituto AOCP