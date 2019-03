42 concursos públicos para cargos com salários maiores do que R$ 5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado

São nove vagas de nível superior.

Salário: até 6.210,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site do governo

SP – Prefeitura de Jaú

São 30 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 9.407,46 reais

Inscrições: até 14 de março pelo site Objetivas

SP – Prefeitura de Itaquaquecetuba

São 173 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para enfermeiro, médico, biólogo, entre outras.

Salário: 6.429,84 reais

Inscrições: até 18 de março pelo Instituto Mais

SP – Prefeitura de Conchas

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, médico anestesista, médico do trabalho, entre outros.

Salário: até 6.214,03 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site da consultoria Metro Capital

SP – Prefeitura de Valinhos

São 70 vagas de nível superior. As oportunidades são para auxiliar de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico, diretor de unidade educacional, psicólogo escolar, médico (34 vagas em 18 especialidades), supervisor de ensino, vice-diretor de unidade educacional, professor de educação especial (deficiência auditiva e visual), professor I e professor II das disciplinas de ciências físicas, biológicas e programas de saúde, educação artística, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português.

Salário: até 8.477,78 reais

Inscrições: até 21 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Guarulhos

São 50 vagas de nível superior para inspetor fiscal de rendas.

Salário: até 6.042,67 reais

Inscrições: até 25 de março pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de São Sebastião

São 164 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para dentista, enfermeiro, biológo, professor, entre outras.

Salário: até 8.372,48 reais

Inscrições: até 4 de abril pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de Praia Grande

São 32 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico, fisioterapeuta, veterinário.

Salário: até 14.800,00 reais

Inscrições: até 11 de abril pelo site do IBAM-SP

RS – Prefeitura de Antônio Prado

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, entre outros.

Salário: até 7.148,95 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site do Objetivas

ES – Prefeitura de Itapemirim

São 101 vagas para os níveis fundamental e superior.

Salário: até 6.416,10 reais

Inscrições: até 29 de março pelo site Ibade

PR – Prefeitura de Formosa do Oeste

São 31 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.967,45 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site Exatusp

PR – Prefeitura de Coronel Vivida

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para assistente social, médico da família, professor municipal, entre outros.

Salário: até 11.581,90 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site do Instituto Saber

PR – Terminais Aéreos de Maringá

São 11 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para técnico de meteorologia, engenheiro civil, controlador de tráfego aéreo, entre outros.

Salário: até 5.725 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site da Fauel

RN- Prefeitura de Lagoa Nova

São 5 vagas de nível superior para médicos.

Salário: 11.865,00 reais

Inscrições: até 22 de março pelo site de da prefeitura

PR – Prefeitura de Curitiba

São 77 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para procurador, agente administrativo, arquiteto, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 6.502,34 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site da UFPR

PR – Prefeitura de Marmeleiro

São 25 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades de nível superior para enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico, professor, entre outras.

Salário: 8.902,64 reais

Inscrições: até 27 de março pelo site Concursos FAU

SC – Prefeitura e Câmara de Bocaína do Sul

São 49 vagas alfabetizado, médio, técnico e superior. Há oportunidades para advogado, dentista, médico, engenheiro civil, psicólogo.

Salário: até 16.458,96 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site Ibam Concursos

SC – Prefeitura de Palhoça

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 9.467,27 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site

SC – Prefeitura de Ascurra

São 25 oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.Há vagas para assistente social, psicólogo, enfermeiro, cirurgião dentista, entre outras.

Salário: até 13.548,32 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site SC Concursos

SC – Prefeitura de Tangará

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Há vaga de nível superior para advogados, assistente social, bioquímico, dentistas, engenheiros (civil, e agrônomo) entre outras.

Salário: até 19.338,17 reais

Inscrições: até 29 de março pelo site AprenderSC

SC -Prefeitura de Agronômica

São 6 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vaga para professor, médico, contador, entre outras.

Salário: até 13.103,84 reais

Inscrições: até 29 de março pelo site Action Assessoria

SC – Prefeitura de Anchieta

São 16 vagas de nível superior.

Salário: até 17.874,25 reais

Inscrições: até 8 de abril pelo site da cidade de Anchieta

RS – Prefeitura de Glorinha

São 13 vagas de médio e superior.

Salário: 7.727,34 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Nicolau Vergueiro

São 6 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, professor, entre outras.

Salário: 10.915,54 reais

Inscrições: até 17 de março pelo site Legalle

RS – Prefeitura de Campo Bom

São 30 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 14.369,54 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site da Fundatec

RS – Prefeitura de São Marcos

Há vagas para advogado, médico, entre outras.

Salário: até 5.283,08 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site Unars

CENTRO OESTE

MT – Prefeitura de Ipiranga do Norte

São 19 vagas para os níveis médio e superior. Há oportunidades de nível superior para cirurgião dentista, médico, entre outros.

Salário: até 18.343,25 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site da assessoria Lider

MT – Prefeitura de Salto do Céu

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro civil, bioquímico, entre outros.

Salário: até 8.915,15 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site da prefeitura

DF – Defensoria Pública do Distrito Federal

São 12 vagas de nível superior para defensor público

Salário: até 24.668,75 reais

Inscrições: até 13 de maio pelo site do Cebraspe

NORTE E NORDESTE

BA – Prefeitura de Itapitanga

São 153 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 27 de março pelo site Planejar Concursos

BA – Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia

São 60 vagas de nível superior.

Salário: 9.459,45 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site Concursos FCC

PA – Ministério Público de Contas do Pará

São 9 vagas para procurador de contas, analista ministerial e assistente ministerial.

Salário: até 35.462,22 reais

Inscrições: até 23 de abril pelo site do Cebraspe, este link para procurador e este para os demais cargos

CE – Prefeitura de Brejo Santo

São 4 vagas de nível superior

Salário: até 9.741,60 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site da cidade

CE – Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior. São oportunidades para fiscal ambiental, engenheiro eletricista, fiscal de tributos, médico clínico, entre outros.

Salário: até 10.200 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site do Crescer Concursos

PE – Prefeitura de Macaparana

São 248 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bioquímico, assistente social, médico, entre outros.

Salário: até 7.213,00 reais

Inscrições: até 13 de março pelo site do IDHTEC

RN – Prefeitura de Lajes

São 80 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para auditor fiscal, professor, bioquímico farmacêutico, entre outros.

Salário: até 11 mil reais

Inscrições: até 18 de março pelo site do Funcern

RN – Prefeitura de Parnamirim

São 810 vagas. Há vagas para médicos, psicólogo, enfermeiro, contador, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 1 de abril pelo site Comperve

PI – Prefeitura de Alegrete do Piauí

São 85 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para educador físico, enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo.

Salário: até 6.500,00 reais

Inscrições: até 31 de março pelo site da Funvapi

AM – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

São 113 vagas de nível médio e superior. Há vagas para professores e para técnicos.

Salário: até 9.600,92 reais

Inscrições: até 17 de março pelo site Idecan

AM – Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno de Manaus

São 50 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Técnico Fazendário, Técnico em Tecnologia da Informação da Fazenda Municipal, Técnico em Web Design da Fazenda Municipal, entre outros.

Salário: até 17.436,29 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site da Fundação Carlos Chagas