Google Spreadsheets: a versão do Google para o Excel oferece tudo o que um empresário precisa para gerar planilhas de custos, balanços, listas de contatos etc. E mais: pode ser integrado com outros aplicativos, como Agenda e Google Docs.

Trello: todas as empresas têm dificuldade para gerenciar os mais diversos projetos em andamento. O Trello torna essa tarefa mais fácil. Com uma interface intuitiva, o gestor pode ter uma visão geral do que acontece na companhia, cobrar seus funcionários e estabelecer prazos e metas a serem cumpridos.

Tableau: não basta reunir os dados, é preciso adicionar inteligência. O Tableau, que possui uma versão gratuita, é uma poderosa ferramenta de visualização de dados. Com ele, é possível criar gráficos avançados a partir de planilhas ou outras fontes de informação estruturadas, o que ajuda o empresário a entender melhor seu negócio. No mundo das grandes corporações, esse tipo de ferramenta é chamado de Business Inteligence (BI).

Soho: desenvolvido na Índia, esse sistema de Customer Relationship Management (CRM) é voltado para pequenas companhias. Ele possibilita o gerenciamento de todo o relacionamento com o cliente, desde o primeiro contato. Recentemente, ganhou funcionalidades de inteligência artificial que permitem, por exemplo, a realização de consultas ao banco de dados por telefone, o que é útil para forças de vendas que trabalham fora do escritório.

Redes sociais: não há como negar que elas se tornaram o principal canal de contato com clientes. As mais populares entre as empresas são o Facebook, o Instagram e o Pinterest, mas o WhatsApp vem crescendo. O importante é definir o público-alvo, pois as redes são muito abrangentes e a mensagem pode acabar se perdendo.

Market places: essa é a mais nova tendência no comércio eletrônico e uma boa alternativa para quem pretende vender online, mas não quer arcar com os custos de desenvolver uma loja virtual. Mercado Livre e OLX são os mais usados, mas grandes redes de varejo, como Magazine Luiza e B2W, estão lançando seus próprios market places.

Implementação do pagamento por aproximação: atentas ao processo de digitalização do mercado e preocupadas em oferecer as melhores soluções aos clientes, algumas empresas têm passado a oferecer serviços mais tecnológicos no mercado. Veja o caso da Rede, que coloca à disposição serviços que possuem uma presença digital e tecnológica. Uma delas é a tecnologia near field communication (NFC), que está se popularizando por permitir que o cliente pague suas compras ou serviços contratados apenas aproximando um objeto – como celular, relógio ou pulseira – do dispositivo de máquinas que suportam a tecnologia. Além de oferecer uma comodidade ao cliente, o empreendedor também ganha praticidade e velocidade em suas vendas.

Venda online: para empresas que possuem uma loja virtual, é importante oferecer uma plataforma de pagamentos online completa e segura. A transação ocorre no próprio site, sem necessidade de redirecionamentos, o que aumenta a segurança e traz mais facilidade ao cliente.

Apps: visando à otimização dos serviços e facilidade comercial, a empresa Rede lançou uma máquina de cartões que possui uma loja de aplicativos com uma série de ferramentas para facilitar a gestão dos negócios. Há opções para emissão de notas fiscais, automação comercial, gestão de estoque, emissão de relatórios, controle de caixa e até um sistema de fidelidade que distribui pontos aos seus clientes.