Embraer gastou R$ 485 mi para virar duas. Sem Boeing, como juntar de novo?

Com a venda da unidade de aviões comerciais para a Boeing, a Embraer planejava dar novo impulso às divisões que ficaram de fora da parceria — a de jatos executivos e a de defesa —, aumentar a aposta na prestação de assistência técnica a aeronaves e em negócios disruptivos, que vão de satélites e carros voadores a aplicativos que conectam fornecedores às companhias

aéreas.

Na transação com a Boeing, a divisão de jatos comerciais — englobando o complexo da Faria Lima, o centro logístico de Taubaté, a subsidiária de equipamentos Eleb e a fábrica de peças em Évora, Portugal — seria transferida para a Yaborã. Outra sociedade seria estabelecida para a comercialização do cargueiro militar KC-390, lançado neste ano, com participação de 51% da brasileira e 49% da Boeing.

A transação com a Boeing foi justificada pela Embraer como essencial para a sua sobrevivência. Nos últimos dez anos, a receita da brasileira cresceu, porém, uma série de mudanças no mercado global de aviação fez a empresa estudar uma guinada estratégica.

Uma parceria com a Boeing era discutida nos corredores da Embraer havia anos, de olho numa concentração crescente do mercado. Diversas empresas foram saindo do jogo, como a holandesa Fokker, que faliu em 1996. Na aviação comercial, a competição passou a se resumir a Embraer e Bombardier no segmento de jatos médios (de 50 a 150 lugares) e a Boeing e Airbus no de grandes aviões (com mais de 150 lugares). Entretanto, cada vez mais a Boeing e a Airbus convenciam as companhias aéreas regionais a comprar seus modelos menores, apelando para os sonhos de crescimento dessas empresas.

Em outubro de 2017, a Airbus anunciou a compra por 1 dólar da linha C Series de aviões de médio porte da Bombardier, que estava na corda bamba com a competição crescente. A Embraer, com margem em queda, não viu saída a não ser unir forças com a Boeing, com a qual mantinha parcerias comerciais havia muitos anos.

Enquanto um acordo era costurado, a Boeing desceu ao inferno das fabricantes de avião. Dois exemplares de um lançamento, o 737 Max, caíram na Indonésia e na Etiópia, matando todos os 346 passageiros a bordo. O regulador americano do setor proibiu a aeronave de voar. A Boeing começou a fazer testes com uma nova versão do 737 Max, segundo ela com as falhas corrigidas, mas não há previsão de quando vai voltar a voar. A pandemia do novo coronavírus acabou degringolando de vez as finanças da americana e fazendo-a abandonar a parceria com a Embraer.