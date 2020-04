Boeing e Embraer podem desembarcar da fusão

O jornal britânico Financial Times aponta que a combinação entre Boeing e Embraer está em perigo.

Ambas as companhias não alcançaram condições precedentes para o fechamento da transação, dentro do prazo previsto no contrato, que termina hoje. Ambas as partes têm o direito de desistir do negócio e já se alertaram sobre a situação. Quando se juntaram, as empresas avaliaram o negócio de jatos regionais da empresa brasileira em 4,75 bilhões de dólares.

Fontes confirmaram à EXAME que a transação está em risco e que a direção da Embraer está em reunião para decidir o futuro do negócio. Consultada, a Embraer não comentou o assunto.