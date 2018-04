Música: Streaming supera venda física pela primeira vez

Nesta terça-feira, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, em inglês) divulgou o relatório da indústria mundial, e mostrou que os serviços de streaming vivem um momento único: as receitas obtidas pela distribuição digital de música superou as receitas de vendas físicas e de downloads, no mundo todo.

Os resultados bem sucedidos de plataformas como o Spotify e a Apple Music já eram considerados anúncios desta superação de receita dos serviços. Além disso, este crescimento comprova que a indústria musical tem se recuperado (os números são positivos desde 2015).

O relatório da IFPI mostrou que houve uma queda no número de downloads de músicas e nas vendas físicas (como em CDs e DVDs). O mundo agora é do streaming.

Confira os resultados: