Zoë Kravitz será a Mulher-Gato em novo filme do Batman

Los Angeles — A atriz Zoë Kravitz interpretará a Mulher-Gato em “The Batman”, novo filme sobre o homem-morcego, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela mídia americana. O longa será protagonizado por Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves.

Ela seguirá os passos de Michelle Pfeiffer (“Batman: O Retorno”, 1992), Halle Berry (“Mulher-Gato”, 2004) e Anne Hathaway (“Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge”, 2012), atrizes que já encarnaram a anti-heroína no cinema.

Curiosamente, Zoë não é totalmente uma novata ao interpretar a Mulher-Gato. Ela já emprestou sua voz para a personagem no filme de animação “LEGO Batman: O Filme” (2017).

O site especializado “The Hollywood Reporter” revelou que a atriz superou Ella Balinska, Ana de Armas e Eiza González, que também realizaram testes com Pattinson para conseguir este papel.

Zoë, filha do cantor Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, participou recentemente do elenco de “Big Little Lies”, uma produção televisiva da “HBO” protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley.

Sua carreira também inclui papéis em filmes como “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015) e “Animais Fantásticos e Onde Habitam” (2016) e “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” (2018), esses dois últimos filmes pertencentes ao universo cinematográfico de Harry Potter.

Além de Pattinson e Kravitz, o elenco de “The Batman” inclui Jonah Hill, que será um dos vilões do filme, e Jeffrey Wright, que encarnará o Comissário Gordon. A previsão de estreia do longa é em 2021.