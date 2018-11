Ziraldo, o eterno menino maluquinho, terá duas exposições em SP

Quem é das décadas de 80 a 2000 provavelmente vivenciou o sucesso da Turma do Maluquinho, a série de histórias em quadrinhos que se tornou o maior sucesso editorial de Ziraldo. Sem esquecer A Turma do Pererê, Turma do Maluquinho, Supermãe, Jeremias, entre outros.

Considerado um dos maiores cartunistas do Brasil, o artista ganha duas exposições simultâneas em SP: “Ziraldo… de A a Zi” no Sesc Interlagos, e “Os Planetas de Ziraldo“, na Casa Melhoramentos. Em celebração aos seus 80 anos de carreira, as mostras apresentam diferentes ângulos do desenhista, que teve a capacidade de agradar públicos de todas as idades, além de trazer críticas sutis ao sistema político e sociedade brasileira.

Dividida em cinco espaços, a exposição viaja por oito décadas de carreira do artista, desde suas primeiras criações até obras atuais. Entre mais de de 500 itens, é possível apreciar obras originais do acervo de Ziraldo, ilustrações de livros, charges, cadernos de infância e registros de família. O acervo traça um panorama do nascimento e evolução dos trabalhos do cartunista, que trabalha com marcas registradas como mãos e pés grandes e corpos retangulares

A exposição na Casa Melhoramentos se conecta com o fascínio do cartunista pelo universo, tema presente em trabalhos como “Os Meninos dos Planetas e ainda Flicts”, “O Planeta Lilás” e “O Pequeno Planeta Perdido”. Suas tirinhas cósmicas foram lembradas até por Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua: “O espaço inteirinho cabe dentro de um quadrinho”