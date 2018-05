Zidane comenta rumores sobre a contratação de Neymar pelo Real Madrid

Madri – O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, garantiu que não pediu a contratação de Neymar para a próxima temporada, mas admitiu que o brasileiro seria compatível com Cristiano Ronaldo no ataque.

“Não pedi Neymar, não entro nisso. Temos que acabar bem a temporada, o restante será falado depois. Não sei se estão conversando com Neymar, não acredito, porque o que nos importa é o que estamos fazendo agora”, pontuou o francês.

Focado na decisão da Champions – contra o Liverpool no dia 26 deste mês -, Zidane disse que devem ocorrer mudanças no elenco e, embora tenha evitado falar sobre o brasileiro, simulou uma hipotética dupla com CR7.

“Depois da final (da Liga dos Campeões) certamente haverá mudanças, mas agora não posso falar nada. Os bons jogadores são sempre compatíveis, fora de campo não sei, mas em campo há química. Quando eu jogava, diziam que não era compatível com Djorkaeff e ganhamos a Copa do Mundo juntos (em 1998)”, explicou.

Apesar de ter dito que “não é o momento de falar de Neymar”, Zidane deixou claro que os rumores envolvendo a possível contratação do jogador do Paris Saint-Germain não afetam o vestiário do Real Madrid.

“Não estamos preocupados e isso não vai nos perturbar. Todo mundo fala sobre isso, mas não vai mudar a nossa boa preparação para uma final, então não estou preocupado”, comentou o treinador.