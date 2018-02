Youtuber perde papel em filme após comentários racistas

O youtuber norte-americano Kian Lawley foi retirado do elenco de um filme após um vídeo em que ele faz comentários racistas vir à tona. O longa The Hate U Give (O Ódio Que Você Dá, em português), era inspirado em movimento pelos direitos dos negros.

O portal The Wrap diz que a 20th Century Fox, produtora do filme, escreveu um comunicado para afirmar que Kian realmente não estará na produção, que havia acabado de ser gravada.

“Devido à controvérsia envolvendo os comentários e comportamento de Kian no passado, ele não aparecerá mais no The Hate U Give. O estúdio planeja contratar outro ator para o papel de Chris e regravar todas as suas cenas”, diz o comunicado.

O filme é baseado num romance de Angie Thomas inspirado no Black Lives Matter, movimento pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. A trama conta a história de uma menina que viu um amigo sendo baleado e precisa testemunhar em um julgamento.

O vídeo, no qual o youtuber com mais de três milhões de seguidores aparece tendo atitudes racistas, não está mais disponível na internet. No domingo, 4, ele havia escrito um pedido de desculpas em seu Twitter e reconheceu o erro.

“Se você não aprende com seus erros, você não cresce como pessoa. Eu aprendi muito e sou grato de ter o poder para mudar. Jamais quero ser quem fui antes. Estamos numa constante batalha para nos tornarmos melhores, use sua voz como uma arma”, escreveu.